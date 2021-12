VALIN ACEPTÓ SU CULPABILIDAD EN JUICIO ABREVIADO POR “PROMOCIÓN Y FACILITACIÓN DE CORRUPCIÓN DE MENORES”

LA PENA PROPUESTA EN EL ACUERDO ES “CONDICIONAL”

Luego de la audiencia de Juicio Abreviado celebrada ayer a la mañana en los tribunales de nuestra ciudad, en la sala de garantías ante los fiscales Juan Pablo De Giambattista y Juan Pablo De Giambattista, delante del juez Mario Figueroa; Sergio Valin, ex funcionario del Copa, aceptó su culpabilidad y el próximo día 15 de diciembre se pondrá en conocimiento al imputado de la sentencia que deberá cumplir. El acuerdo propuesto por la defensa es una “sentencia condicional”.

Cabe recordar Sergio Valin era funcionario público provincial, estaba a cargo del Copnaf en el barrio La Bianca, Valin fue denunciado ante la justicia por el delito de “Promoción y facilitación de corrupción de menores”.

La firma del acuerdo, por el cual el ex funcionario del Copnaf aceptó personalmente su culpabilidad, se realizó en la sala de Garantías ante el Juez de Garantías Mario Figueroa; el representante del Ministerio Público Fiscal, Hugo Andrioli y el fiscal Juan Pablo De Giambattista.

EL HECHO FUE EN PERJUICIO DE UNA JOVEN DE 16 AÑOS QUE ESTABA INSTITUCIONALIZADA EN EL HOGAR

Vale recordar que, en abril de este año, autoridades del Consejo Provincial del Niño y la familia (Copnaf), denunciaron ante el fiscal Juan Pablo De Giambattista al directo dl esa repartición en La Bianca, Sergio Valin, por abuso y corrupción de menores, en perjuicio de una joven de 16 años que estaba institucionalizada en el hogar. El funcionario fue detenido ese mismo día y cumplió 30 días de prisión preventiva efectiva y luego domiciliaria, manifestándose siempre «inocente» de los hechos que le imputaban.

“LLEGAMOS A UN ACUERDO QUE LA SENTENCIA SEA CONDICIONAL”

En diálogo con el Dr. Marcelo Sigot, como representante legal del imputado, comentó que: adelantó que: “nosotros propusimos y llegamos a un acuerdo con el fiscal De Giambattista, para un juicio abreviado y darle a la persona la posibilidad de no ir a un juicio común. Y de ahora en más debemos esperar si el juez de garantía, en este caso el Dr. Mario Figueroa homologa el acuerdo”, dijo y puntualizó que “la semana que viene se cumplen los días para saber si hay un acuerdo o no porque ha pasado, no puntualmente con este tipo de situaciones, pero en el caso Allende donde el juez no dio lugar al acuerdo”.

Por último, cuando nuestros cronistas consultaron al abogado Sigot, sobre la pena que le podría corresponder a Valin, en el caso de que el juez Figueroa homologue el acuerdo, el letrado fue tajante: “nosotros llegamos a un acuerdo en la cual la sentencia sea condicional, por eso digo, veremos qué es lo que resuelve el juez Figueroa”, concluyó Sigot.