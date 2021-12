CONCEJAL DE LA OPOSICIÓN PRESIDIÓ LA SESIÓN DE AYER EN EL CUERPO DELIBERATIVO LOCAL

El concejal Felipe Sastre, integrante del bloque de Juntos por el Cambio, presidió la sesión de ayer en el Honorable Concejo Deliberante (HCD) de nuestra ciudad. Ante nuestras páginas comentó sobre la sesión y destacó la actitud del cuerpo, por cuanto las largas horas de debate por los intrínsecos temas que les quita el sueño, fueron muy tranquilas.

El concejal Felipe Sastre sostuvo que: “la verdad que es un orgullo haber podido presidir esta sesión cuando mis compañeros de cuerpo me votaron como vicepresidente segundo, fue una responsabilidad presidir los debates cuando Cedro no estuviere presente por distintas razones, en estas ocasiones no nos pudo concurrir por razones profesionales y me tocó presidir desde el principio hasta el final”.

Del mismo modo el edil mencionó que: “en la sesión pudimos ordenar el debate y otorgarle la palabra a los distintos concejales que quisieron exponer y abordar diferentes temáticas que hacen a los intereses de los concordienses. Recordemos que estamos en una prórroga de las sesiones ordinarias que tuvo como objetivo que el concejo deliberante pueda seguir trabajando aun entrado diciembre, para resolver todos los expedientes que estaban pendientes y que obviamente los vecinos de nuestra ciudad buscaban obtener una resolución antes de fin de año”.

Seguidamente, Sastre dijo que: “en cuanto a casos puntuales, el día de hoy (por ayer) podemos destacar de alguna resolución se aprobó, se aprobó una modificación en la en la ordenanza de humedales por un lado, que fue un trabajo muy intenso con distintos actores interesados, con técnicos, con personas que están especializadas en el tema y que contó con el apoyo de la totalidad los concejales, y otros los proyectos que a mí me parece muy importante que se aprobó, refiere un plan de regularización de deudas de obras sanitarias para los clubes y asociaciones sin fines de lucro, este proyecto me parece muy importante porque vinieron diferentes entidades al concejo deliberante a pedirnos por favor que podamos contemplar las situaciones en que se encontraban como consecuencia de la cuarentena fundamentalmente y la situación económica,”, dijo y acotó que “luego de un abordaje con distintos actores, los distintos concejales con un abordaje de manera interdisciplinaria, se pudo consensuar una redacción que le va a dar un alivio muy importante a todas estas entidades que hacen tanto bien a nuestra ciudad”, resaltó.

Por último, Sastre resaltó la finalización del año, en este sentido acotó: “la verdad es que se puede observar todo lo que lo que se viene realizando, y realmente llegar a fin de año con el nivel de trabajo que tenemos, a uno le llena de expectativas por lo que vendrá y estamos tratando de volver a trabajar sobre la agenda que nosotros teníamos pensado antes de que este flagelo de la pandemia que, lamentablemente llegó a nuestra ciudad a nuestras provincias nuestro país por supuesto”, lamentó.