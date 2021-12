REMISEROS PIDEN LA ELIMINACIÓN DE LA MAMPARA SANITARIA DE LAS UNIDADES

Las empresas de remises de nuestra ciudad, elevaron una nota al concejo deliberante para solicitar que las mamparas que en algún momento eran obligatorias en los vehículos por razones de protocolo por el Covid, se puedan sacar de las unidades. Además, otras instituciones de nuestra ciudad, están pidiendo al cuerpo deliberativo la ampliación o eliminación de lagunas restricciones vigente por razones sanitarias por la pandemia.

En este sentido, el concejal Gastón Etchepare, comentó que: “muchas instituciones están pidiendo que se levanten o algunas nuevas medidas sobre el tema de la pandemia. Nosotros vamos concediendo siempre y cuando la situación sanitaria se mantenga y la ciudad de Concordia no tenga un nuevo brote”, dijo y destacó que “nos han pedido en este caso los remiseros el levantamiento de la mampara protectora que en el día de hoy se votó. Siempre y cuando no vuelva la emergencia otra vez y no vuelven a aumentar los casos, por eso es importante destacar que la pandemia no termino y que hay que seguir con los cuidados”.

PEDIDO DE HABILITACIONES

Siempre refiriéndose a las habilitaciones, Etchepare aclaró que: “en tanto y en cuanto nosotros podamos seguir haciendo habilitaciones, van a depender del cuidado que se siga teniendo, por eso se han habilitado colaciones, recepciones, algún tipo de fiestas, pero bueno todavía la pandemia no pasó. De hecho, en el mundo hay rebrotes y tuvieron que volver las medidas por eso, insisto, tenemos que seguir cuidandonos y de eso va a depender el levantamiento de las restricciones o las concesiones que se van a ir dando en casos puntuales”.

REMISEROS QUIEREN SACAR LAS MAMPARAS

Respecto del pedido de los remiseros, Etchepare aclaró que: “justamente, sobre el pedido de sacar las mamparas en las unidades, me alcanzaron a mí personalmente este pedido y entonces por eso es que lo presentamos en el día de hoy pero nosotros vamos a acceder siempre y cuando los casos nos permitan, por eso insisto -dijo Etchepare- tenemos que seguir cuidándonos, sobre todo en lo que tiene que ver en espacios cerrados y amontonamiento de gente que eso es lo queremos pedir, que sean más responsables porque si no después tenemos que volver atrás con medidas que realmente no queremos”, y señaló que “aparte del perjuicio de la salud y de la vida de las personas”.

COLACIONES Y RECEPCIONES

Respecto de las fiestas de fin de una etapa en la vida de los estudiantes, Etchepare dijo que: “justamente me han invitado y eh estado participando de varias, de hecho, hay escuelas que están haciendo 2020 y 2021 porque no la pudieron hacer el año pasado pero bueno, por eso insisto, tenemos que seguir cuidándonos y se van a ir dando las concesiones, pero depende de la responsabilidad de todos, es decir, de la responsabilidad social”, aclaró el edil.