TRABAJADORES MUNICIPALES AFILIADOS AL SUOEMC, RECLAMAN UNA CANASTA NAVIDEÑA Y UN FALTANTE DE CASI $13 MILLONES

Varios trabajadores municipales, pertenecientes al Sindicato Único de Trabajadores Municipales de Concordia (SUOEMC) concurrieron a la sede del gremio a entregar un petitorio para la gente que está interviniendo compense los descuentos mensuales de la cuota sindica, con una canasta navideña para todos los afiliados y afiliadas municipales.

En este sentido, Antonio Menga y Alberto Villagra, quienes fueron contundentes, dijeron que: “hoy venimos a nuestra casa para hacer entrega de una nota y nos encontramos con las puertas nuevamente cerradas, ayer estaba abierto y hoy se muestra cerrado, no casualidad. Lo que venimos nosotros a entregar es una nota de un pedido justamente cuando el año pasado en esta época, no se ha entregado ni el pan dulce ni la sidra, pero para la entrega de cuadernos y libros para los chicos”, dijo y recordó que “nosotros hicimos una nota y ellos hicieron ese pedido y hicieron un lugar”, recordó Corrado.

Del mismo modo el trabajador municipal señalo que: “hoy venimos y nos encontramos lamentablemente con esta situación donde muchos compañeros están pidiendo por el aporte que tienen todo el año y que nos deben el pan dulce la sidra mínimamente, para compensar todo el año que no se encuentra nunca a este Tal Abasto (interventor) para que nos brinde la explicación corresponde para llevarle a los afiliados, dónde vamos los ingresos nuestros”, apuntó Corrado.

“HAY UN FALTANTE DE CASI 13 MILLONES DE PESOS QUE NO S EPUEDEN JUSTIFICAR”

Por su parte, Antonio Menga exclamó que: “sabemos que el interventor Abasto, entregó los papeles al ministro trabajo, sabemos que les hicieron un par de cosas, sabemos que pidió 90 días de plazo porque no alcanzó el tiempo que estuvo para que poner el sindicato en condiciones y llamar a elecciones, pero hasta ahí sabemos. Sabemos también que el balance fue entregado, sabemos también que hay un faltante de casi 13 millones de pesos que no se puede justificar y el ministerio está pronto de resolver si las elecciones se hacen el año que viene”, dijo y estimó: “calculamos en febrero o en marzo, más o menos, porque de acuerdo con los tiempos, no dan”, aseguró.

Asimismo, Menga aclaró que: “nosotros lo que venimos a hacer acá es pedir que se entregue la bolsa navideña porque como somos siempre lo que ponemos las caras, los compañeros nos preguntarán qué va a pasar, el año pasado Abasto pulso de pretexto en la pandemia, porque se acuerden el año pasado estaba agudizada la pandemia, pero ahora, así como entregó los útiles colgar en abril, podría haber entregado el pan dulce y la sidra y él no se encuentra, nos volvió a fallar”, rezongó el viejo dirigente.

“TODOS LOS MESES LE DESCUENTAN A LOS COMPAÑEROS Y LOS COMPAÑEROS ESTÁN RECLAMANDO”

A su turno, Alberto Villagra, expresó que: “nosotros siempre somos optimistas y siempre estamos trabajando y haciendo cosas para los compañeros y compañeras, nosotros hoy (por ayer) vinimos a hacer entrega el petitorio con la nota como dice Corrado, como dice Menga, el señor Al señor Abasto y se encuentra el sindicato cerrado, nosotros andamos por todos los sectores y hablamos con compañeros y compañeras, y bueno, tratamos de la forma más allegada para hablar con este señor Abasto pero el señor Abasto nunca está, ustedes son testigos, las veces que han venido y que el señor nunca está, así que nosotros que venimos, como dijimos hace un rato, a presentar petitorios para que les entreguen el pn dulce y la sidra a los compañeros que le descuentan todos los meses, todos los meses le descuentan a los compañeros y los compañeros están reclamando”, concluyó.