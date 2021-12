DESDE LA TARJETA QUE NO SUBE, ACLARARON DUDAS Y RECLAMOS DE LA GENTE

Desde la coordinación de la tarjeta Sube, único medio de pago para el transporte urbano de pasajeros, destacaron que paulatinamente se están solucionando los problemas de demandad y recordaron que la gente salió a último momento a comprar el plástico y eso convulsionó el sistema. Además, aclararon que la provisión de la tarjeta en nuestra ciudad está a cargo de una empresa privada, dijeron que “el estado no tiene nada que ver”.

Sobre las dudas de la gente, Fernando Rougier, coordinador de la tarjeta, expresó que: justo cuando arrancamos con la Sube, hubo un problemita en las redes, que fue de una hora y se seleccionó inmediatamente, eso es descartado y ya está solucionado, no hay más problemas. Vuelvo a decir, hay más de 130 puntos de ventas quioscos en concordia que venden la tarjeta Sube”, aclaró.

Del mismo, modo el funcionario a cargo del sistema que no Sube, mencionó que: “la tarjeta para la utilización del transporte público, pertenece a Nación Servicio, que una empresa privada que tiene 34 revendedores en Concordia, que la venden a los Quioscos y a los puntos de venta, obviamente, lo que pasó es que la gente para vender la tarjeta, para revender, no compran grandes cantidades y por eso nosotros tuvimos más de dos años promocionándola en abordajes territoriales concurriendo a las unidades de colectivos”, dijo y se opinó que: “lo que pasó es que la gente se dejó estar y a lo último salió a comprar en grandes cantidades y obviamente que se agotó la tarjeta”, no obstante dijo que “eso fue cuando recién arrancamos a los dos o tres días volvieron a venir tarjetas, se volvieron a agotar y ahora volvieron a venir”, aseguró.

Más adelante, el funcionario aclaró sobre algunas dudas de los usuarios, dijo que: “en realidad a la tarjeta la traen los privados, el Estado no tiene nada que ver y en la terminal de micros tampoco vendemos la tarjeta, nosotros lo que hacemos son todos los trámites de descuento y poner a nombre de cada uno en la tarjeta, a eso lo hacemos así”, dijo y advirtió: “también que la gente sepa que no es necesario habilitarla a la tarjeta, de hecho, muchos preguntan, el que compra la tarjeta, la carga y la usa, no es necesario habilitarla, si tiene que hacer un trámite aquella persona que tenga un descuento o aquella persona que quiera registrarla a su nombre, pero no es necesario”, afirmó.

Consultado sobre los inescrupulosos que piden hasta $300 por la tarjeta a través de las redes sociales, Rougier reconoció que: “si, evidentemente a eso nosotros también lo vimos que a través de Compraventa concordia, en Mercado Libre y otros sitios así, que la llegan a vender a 300 pesos y más. Obviamente, a través de estos sitios por ahí muchas veces se han cometido estafas y se hacen cosas que no corresponden, pero también es muy difícil poder denunciarlo y encontrarlo, pero le decimos a la gente que por favor que no compren en este tipo de lugares porque son precios que no son, el precio de la Sube es de $90, no hay que pagar ni un centavo más”, advirtió.