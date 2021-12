SOTO VALORÓ LA PRESENCIALIDAD EN LA FIESTA DE LA CITRICULTURA: “FUE LA FIESTA DEL ABRAZO”, DIJO

Desde la coordinación de la Fiesta de la Citricultura, valoraron las jornadas de sábado y domingo, aunque reconocieron off the record, su total coincidencia y resaltaron la editorial de ayer de nuestras páginas que mencionaban los pro y los contras del la fiesta y reconocieron falencias a corregir y prometieron mejorar. Detallaron que el evento fue un reencuentro con el abrazo porque hacía un año y medio que la fiesta, por razones sanitarias, no se estaba llevando a cabo

Matías Soto, manifestó que: “la gente pudo disfrutar de esta fiesta, así lo dispuso el intendente cuando decidió que la entrada sea gratuita, y haber decidido de manera presencial después de estar un año y medio complicado, la verdad que también tiene un condimento muy particular. En términos numéricos, el domingo fue más convocante por los números que nos pasó la policía, el día sábado teníamos aproximadamente 20 mil personas, y ya el día domingo, se habló de hasta 30 mil personas las que estaban dentro del predio, pero también se podía ver que había familias en las veredas en las calles porque la perspectiva del escenario también te permitía poder visualizarlo desde afuera del predio, la verdad es que estamos muy contentos, no solamente por la convocatoria, sino porque también todos los que apostaron a estas fiestas, los expositores, nuestros comerciantes, artesanos, productores, los mismos patios gastronómicos han trabajado muy bien”, destacó.

Asimismo, Soto puntualizó que: “sin lugar a dudas, la Fiesta Nacional de la Citricultura, es un escenario de oportunidades donde nuestros productores, artesanos nuestros y gastronómicos pueden no solamente ofrecer su producto y mostrar lo que tienen, sino que también aprovechan la ocasión para hacer alguna diferencia económica. La verdad que ha dado resultados en esta edición y también el escenario mismo, sabemos que hemos tenido nuestros artistas locales, lo cual lo han dejado todo y eso también es una herramienta que te brinda oportunidades para poder mostrar el arte para el 2022”, resaltó.

Por último, Soto puntualizó que: “fue el encuentro del abrazo como le decimos nosotros, siempre respetando el calendario en el mes de diciembre, es el primer evento popular por así decirlo y masivo, es que lo hemos disfrutado mucho y creo que los concordienses lo han disfrutado y lo más importante es que todo lo que estuvieron, tanto el sábado como el domingo, se fueron a sus hogares seguramente con una sonrisa”, enfatizó.