DESDE EL COES VALORARON LA GRAN CONCURRENCIA DE GENTE A VACUNARSE Y LA RESPUESTA DEL ESTADO

Tal cual se había anunciado, ayer martes se llevó a cabo una nueva jornada de vacunación en el Centro de Convenciones donde se aplicaron las segundas dosis a mayores de 18 años y dosis de refuerzo (tercera dosis) a mayores de 60 años. Desde el COES local resaltaron la gran responsabilidad de la gente ante la pandemia y valoraron la gran concurrencia de la sociedad a los distintos vacunatorios de Concordia.

Sobre la gran concurrencia de gente a vacunarse, el médico Héctor Strassera, integrante del COES local, admitió que: “la verdad que hay una respuesta de la población muy buena porque hoy ante la no falta de dosis, ante un nuevo escenario en el mundo en donde aparece una nueva cepa que en algún sentido como que gambetea un poco la inmunidad dada por ciertas vacunas al tener una tercera dosis, nosotros nos estamos asegurando de que si hay algún tipo de contagios, estos no van a llegar a tener la gravedad. Mucho menos los cuadros de internación que hoy están viendo en Europa, en donde tienen mucho menos vacunados que nosotros”, dijo y recordó que “Estados Unidos tienen mucho menos vacunados que en nosotros, es decir para aquellos medios que todos los días te machaca, van con el informe de la Constructora Bloomberg, que éramos los peores del grado y que vaticinaban aquí la tercera, la cuarta y la quinta ola, afortunadamente no pasó nada de eso”, acoto.

En ese mismo sentido, el médico destacó el trabajo de la gente de Salud: “por supuesto, el trabajo de héroes anónimo como son todas estas enfermeras y los chicos de la facultad cargando los datos, y el Estado poniendo lo que se necesitaba que son los descartables y las vacunas, todos han cumplido y la sociedad ha respondido a esto”, valoró.

Por último, Strassera resaltó que: “para que esos agoreros que vaticinaban un desastre y que Argentina era un desastre, bueno, miren en el transcurso del tiempo como se manejó la pandemia y entonces uno se tiene que sentir orgulloso, inclusive de la respuesta de la de la gente y la responsabilidad social que ellos han asumido como ciudadanos”, destacó finalmente.