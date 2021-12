VORAZ INCENDIO EN UN DEPÓSITO DE LEÑA Y MIEL, CONVIRTIÓ EN CENIZAS UNA CAMIONETA, MAQUINARIAS Y OTROS ELEMENTOS DE VALOR

Pasadas las 6 de la tarde de ayer martes, por razones que se tratan de establecer, se originó un voraz incendio que destruyó todo a su paso en un galpón de considerables dimensiones ubicado en calle Alvear y Presidente Illía, propiedad de un hombre de apellido Luggrín, más conocido como “Pepín”. Afortunadamente no hay que lamentar personas heridas pero los daños fueron totales. Según pudo saber El Sol-Tele5, en el interior había distintas maquinarias para la manufactura de miel entre otras cosa, además mencionaron que había vehículos en el interior que, lamentablemente no se pudieron sacar de entre las llamas. Pasadas las 20:30 de la noche, los bomberos aún continuaban trabajando arduamente en el lugar, aunque las llamas ya estaban casi controladas.

Al siniestro debieron concurrir 5 dotaciones de Bomberos Voluntarios y Zapadores para extinguir las llamas, pero estas tenían una intensidad tan abrasadora que imposibilitaba para los bomberiles de lograran su objetivo era imposible. Respecto a las causas que originaron el incendio, nuestros cronistas supieron que al momento de desatarse el foco ígneo, habrían estado derritiendo cera dentro del lugar.

Cabe destacar que afortunadamente. Las llamas no alcanzaron un enorme depósito de leña de ñandubay y espinillo que estaba acumulada sobre el frente del galpón. Nuestros cronistas pudieron registrar las paredes laterales del galpón que dan sobre calle Alvear, las mismas presentaban un cisible peligro de derrumbe por la intensidad de las llamas que consumieron todo a su paso y dejaron la pared marcada con gruesas grietas.

LOS VECINOS MIRABAN ATÓNITOS CON TEMOR DE QUE EL FUEGO ALCANZARA LAS VIVIENDAS

Los vecinos linderos al depósito se encontraban en alerta por el riesgo que presentaban las llamas para las viviendas lindantes. “Yo no estaba en mi casa, me avisaron del incendio y me vine lo más rápido que pude”, expresó Francisco, el vecino que tiene su vivienda a menos de 10 metros del fuego. “Adentro no hay nadie, salimos todos por el peligro porque el calor es muy intenso pero parece que afortunadamente no afectó la medianera ni tampoco las paredes del interior de mi casa”, dijo Francisco.

UN NOVATO POLICÍA IMPIDIÓ EL TRABAJO DE LA PRENSA

Lamentablemente, personal policial allí presente, más concretamente un novato uniformado, impidió el trabajo de nuestros cronistas, violando así la libertad de prensa y obstaculizando el trabajo del personal de nuestro medio que solamente intentaba buscar la mejor posición para registrar las imágenes de lo que estaba pasando. Imágenes que eran tomadas al solo efecto de informar de la mejor manera a nuestros lectores y televidentes. Los cronistas de El Sol-Tele5, tuvieron que hacer peripecias para poder acceder a un lugar y realizar su trabajo ante el hostigamiento policial.

INDIGNACIÓN POR EL ESTADO DE LAS UNIDADES DE BOMBEROWS ZAPADORES

No fueron pocos los vecinos que se acercaron a nuestros cronistas solicitando que se haga público el lamentable estado de las unidades de los Bomberos Zapadores, tanto del móvil como de las mangueras. «Tienen las mangueras pinchadas y regaron agua por todos lados. Una vergüenza», expresaron los vecinos allí presentes. Otro vecino que se acercó a nuestro personal, dijo indignado: “quisieron estirar la manguera y se cortó y empezó a tirar agua para todos lados. Un completo desastre”, dijo. Además, otras vecinas se sumaron al grupo y manifestaron a viva voz: “entendemos que hacen lo que pueden, pero es indignante verlos así, con ese equipo”, dijeron y agregaron: “qué asaría en Concordia si tuviéramos que lamentar un incendio de mayores proporciones, nos hay elementos para combatir el fuego en nuestra ciudad”, decían a viva voz.

“HAY UN ALTO RIESGO DE COLAPSO”

En el lugar del siniestro, Cristian Bravo, jefe de Bomberos Voluntarios, precisó ante cronistas de El Sol-Tele5 que: “por lo pronto tenemos un incendio que afectó un galón de por lo menos 25 metros, y en el frete tiene unos 10 o 15 metros, en el interior todo lo que es un depósito de leña, había en el interior algunos tambores de combustible y tenemos entendido que había también unos tambores de miel y sobre los fondos del galpón había unas cubiertas y se habla de que había un vehículo. Sabemos que en el interior del galpón había una camioneta y otros elementos que aún faltan verificar”, dijo y señaló que “en la pared lateral del galpón hay un riesgo de derrumbe de colapso se la pared y en este momento se está haciendo ventilación para poder ver la parte interna desde afuera porque no se puede ingresar porque hay un alto riesgo de colapso y puede quedar atrapada en el interior alguna persona”, dijo y aclaró que “afortunadamente, hasta el momento, no se registraron personas lesionadas”, manifestó el jefe de bomberos Voluntarios.

INFORME OFICIAL DE BOMBEROS:

18:42 se tomó intervención en un incendio de un galpón ubicado en calle Pte Illia y Alvear

En el lugar se produce un incendio cuando un operario realizaba trabajos con parafina en cajones de colmenas.

El galpón de 15 de frente por 20 metros de fondo aproximadamente afectando el siniestro en el interior: 1 Ford Ka modelo 2000 patente dqc . 078. Moto Yamaha criptón. 578. Modelo 2011 propiedad de Luján luggren. . Camioneta f100 modelo 78 . Herramientas de trabajo de apicultura. Herramientas de taller 2 motosierras 1 soldadora taladros de pie. Postes de alambrado de ñandubay. Bolsas de nylon. Tachos de miel. Material de colmenas. Y demás elementos a verificar.

Trabajaron en el lugar 4 unidades de Bomberos Voluntarios y 2 unidades de Bomberos de la policía.

Se cortó el tránsito con colaboración de la central de tránsito y móviles policiales, también se hicieron presentes dos ambulancias del servicio de emergencias 107

Se agradece la asistencia de los vecinos con aguas y gaseosas para las dotaciones intervinientes.

Se finalizaron las tareas a la hora 21:30 también se dio intervención a obras públicas por riego de derrumbe de una pared, quedando cerrado al tránsito la calle lateral al lugar (Alvear).