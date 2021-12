CASO ERIK VALDEZ: LOS ABOGADOS DE LA FAMILIA SE PRESENTARON COMO QUERELLANTES

El Abogado Carlos Conti, quien junto a Guillermo Peñalver, representan los intereses de la familia Valdez, más concretamente los padres del joven que fuera encontrado muerto en la sede de Comisaría Segunda el pasado sábado 4 de diciembre, manifestó ante nuestras páginas que ellos patrocinan a la familia de la víctima para que se esclarezca el hecho y que se haga justicia. Los dos letrados se presentaron como querellantes en la causa.

En dialogo con este medio, Conti dijo que: “causa va avanzando, estamos la espera del informe de la autopsia, yo creo que hoy seguramente vamos a tener novedades con respecto a los policías que hoy están sindicados, todavía no están imputados ,no hay ningún hecho procesal formal contra ellos y sólo los policías que estaban ese día en la comisaría que, tenemos entendido que son cinco hasta ahora”, dijo y recordó que “nosotros hicimos formalmente la presentación con el doctor Peñalver, como querellante particular, estamos a la espera de la resolución del juez de garantías, el Dr. Mario Figueroa, que es quien habilita la participación formal dentro del expediente como querellante particular, igualmente el código procesal de la provincia , atento al derecho de las víctimas, a tomar intervención a través de los familiares”.

En ese mismo sentido, Conti avirtió que: “nosotros ya hemos pedido un gran cúmulo de pruebas a través de la representación de la víctima a la doctora Rivoira, quien tiene la causa a través del Ministerio Público Fiscal, y le hemos pedido una batería importante de pruebas y entendemos que ella está en la misma línea que nosotros y que de alguna manera ha aceptado y está predispuesta a llevar a cabo las medidas pedidas”, dijo.

Más adelante, el letrado puntualizó que: “la autopsia es muy importante porque de alguna manera en estos casos es una prueba de vital importancia porque es lo que el cuerpo habla y dice qué tipo de lesiones tenía, sobre todo cuál fue la causa de la muerte, por eso es importante nosotros la tenemos que aparentemente hay una hipótesis de suicidio, otra hipótesis es atento a los golpes que fueron verificados a través de las fotos que son de público y notorio conocimiento, el chico estaba muy golpeado, entonces manejamos varias hipótesis con la particularidad y la gravedad de que sucede en una comisaría cuando esta persona estaba aprehendido bajo la guardia o la tutela del Estado, por eso es que reviste cierta gravedad, atento a que podemos estar ante un posible caso de violencia institucional, con la gravedad que eso implica. Por eso que tiene la magnitud la causa de esta”, aclaró Conti.

Respecto de los policías implicados, El abogado señaló que: “a ellos les asiste el principio inocencia yo no puedo adelantarme a juzgar a nadie, nosotros no nos jugamos ni condenamos a nadie porque somos abogados y a nosotros nos rige constitucionalmente. Lo que nosotros tenemos y estamos en pos de tratar de lograr son pruebas para saber qué pasó, por eso también llevar el mensaje a la sociedad. La familia de la víctima no tiene nada con la policía, entendemos que existen funcionarios en al policía, de los mil funcionarios que hay en Concordia, que son gente honesta y que trabajan y que hacen las cosas bien”, no obstante apuntó que “a nosotros lo que nos pide la familia es saber qué pasó entre las 7 de la mañana y las 9 en esta comisaría, este chico entra, entendemos nosotros que en buenas condiciones de salud, y lo encuentran supuestamente ahorcado, todo golpeado, nosotros en este momento estamos en pos de determinar a través de un proceso con toda la garantía, que pasó entre las 7 de la mañana y las 9 de la mañana cuando el chico estaba bajo la guarda del Estado”, espetó.