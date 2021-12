DESDE EL CENTRO EMPLEADOS DE COMERCIO ASEGURAN QUE “SUBEN LAS VENTAS” EN EL COMERCIO LOCAL

El titular del Centro Empleados de Comercio, gremio que nuclea a los trabajadores comerciales de nuestra ciudad, estimaron que se perciben mejores expectativas y asegura que el comercio se va a recuperar. Confía en que La llegada de las fiestas y la mejora en la situación sanitaria generan buenas expectativas para el sector comercial, que este año los comerciantes esperan mejorar sus ventas respecto a los diciembres anteriores.

En diálogo con este medio, Juan José Simoneti, como titular del CEC en nuestra ciudad, afirmó que: “cuando vienen las fiestas realmente hay un movimiento mucho más intenso, el comercio de nuestra ciudad está funcionando bastante bien, todo apunta a que el comercio se va a recuperar y esperemos que el año que viene sea mejor que este, al menos esos son los comentarios, en muchas empresas están bastante bien y hay otras que por ahí son, digamos, más lentos en la recuperación pero en definitiva todo apunta que el comercio se va a recuperar”, dijo esperanzado.

El mismo modo el dirigente mercantil señaló: “esperemos que el año que viene sea mejor que esté”, dijo y agregó que “en referencia al tema del 24 y 31, que nosotros siempre lo hacemos en conjunto con el Centro de Comercio y con la Municipalidad, en esta oportunidad, estuvimos reunido el viernes y hemos convenido el horario de cierre de las 19, o sea, a las 18 cierran las grandes empresas como Carrefour, Vea, Arco”, no obstante aclaró que “el comercio, las pequeños y medianas empresas, van a cerrar a las 19hs”, dijo, al tiempo que aclaró: “el tema de las horas extras por ejemplo, que van a estar realizando los trabajadores durante los periodos previos, que es lo que siempre sugerimos todos los años, es que se carguen más el horario los días anteriores, no sé, los días en la semana, que se pueden incrementar los horarios hasta las 22 horas, obviamente con el pago de las horas extra como corresponde. Eso hace que la gente por ahí no llegue el último día porque el gran problema es el 24, que por ahí mucha gente se olvidó de alguna cosa y sale a comprarlo y por ahí ese trabajador no tiene la posibilidad de salir a horario”, dijo y objetó que “muchas veces hay gente en el local y hay que esperar una hora más y eso es una carga horaria para el trabajador”, acotó el dirigente.