MANIFESTACIÓN EN RECLAMO DE JUSTICIA POR ERIK VALDEZ, FRENTE A TRIBUNALES

A media mañana de ayer miércoles, familiares y amigos de Erik Valdez, se manifestaron frente al Palacio de Tribunales en un enérgico pedido de justicia, al tiempo que exigían a viva voz: “que se hagan cargo de lo que le hicieron los milicos”, era el mensaje de los manifestantes.

En pleno reclamo, Matías, amigo entrañable del joven Erik, señaló que: “hay fotos y hay evidencia contundente que es muy triste de ver, los padres vieron las fotos y están muy mal por eso lo que queremos una respuesta de la fiscal, quien aparentemente no sabe nada y no recibió el informe de la autopsia. Queremos saber si Erik fue violado por los milicos”, exclamó.

Además, Matías adelantó que: “mañana (por hoy) a la tarde vamos a realizar otra marcha porque sé que a la gente se le complica a la mañana y ahora está asustada por las amenazas de la policía y la gente tiene miedo”, dijo y recordó que “eran muchísimas personas las que iban a venir y resulta que no llegó nadie porque la gente le tiene miedo a los milicos”.

LO AMENAZARON LUEGO DE LA MARCHA

Varios de los presentes, confirmaron ante nuestros cronistas que la policía había amenazado a varias de las personas que habían participado de la primera marcha. “los milicos me agarraron y me empezaron a pegar cachetadas -denunció Néstor Monzón, músico, compañero de Erik en la banda “Cumbia Eterna”- yo estuve en una fiesta el fin de semana y cuando salí me engancharon, me re requisaron todo, eso está bien, es como tiene que ser como tiene que ser pero luego me agarraron a cachetadas limpias porque había participado de la marcha anterior”, dijo Néstor, al tiempo que agregó “Mirco Amarillo pasa por mi y se nos cada risa y nos grita que: eso le va a pasar todo usted es negros villeros, por eso queremos que el juez ponga carta en este asunto, que le ponga que se haga justicia y que todo termine pronto porque y que paguen como cualquier delincuente que tiene que pagar en este caso porque son asesinos los milicos”, dijo indignado Néstor.