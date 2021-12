ENFERMERAS FESTEJARON SU DÍA Y RESALTARON SU LABOR ANTE LA PANDEMIA

Enfermeras de nuestra ciudad, festejaron su día, el que se celebra todos los 21 de diciembre. En esta oportunidad, las trabajadoras de Salud pudieron darse el esperado abrazo por tanta dedicación en una profesión que las convocó y que las convoca en momentos tan difíciles para toda la sociedad mientras dure la pandemia.

Sobre el evento, Marina Maidana, haciendo de referente del personal de enfermería de nuestra ciudad, manifestó que: “el festejo sobre nuestro día fue el sábado pasado, porque el 21 de noviembre se conmemoraba el día de la enfermera y bueno, un grupo de compañeros de consultorios externos tomamos la iniciativa de tratar de hacer un evento para festejar nuestro día y fue así que lo realizamos el día sábado 11 en el club San Martín”, dijo y acotó que “estamos muy conformes y muy contentos de porque ha sido algo muy positivo, la dirección del hospital, el licenciado José Cáceres, que es el director del hospital Felipe Heras, el doctor Daniel Brugo y el doctor Carrara, también queremos agradecer a una infinidad de gente, a la doctora Tamaño, al doctor Mattaruco”, detalló la enfermera.

Del mismo modo, la trabajadora de Salud Pública, referenció que: “con pequeñas cosas, porque nosotros decíamos que no nos interesaba el valor, sino la acción y bueno, tuvimos la posibilidad de tener un sorteo de 45 regalos aproximadamente, así que la mayoría de los compañeros todos se fueron con un regalito muy hermoso”, dijo y resaltó que “ni bien empezó la música en el momento en que se sirvió la cena, a los 10 minutos las compañeras mujeres solas, dejaron de cenar para ir a bailar solas, o sea que había una necesidad de ese reencuentro”, resaltó.

Finalmente, Maidana hizo referencia al cuidado de los protocolos por el avance de la nueva cepa, en este sentido la trabajadora de Salud dijo que: “quiero decirles a todas las personas que, más allá de que estemos vacunados, que no hay que darle tanta confianza y cuidarse un poquito por el bien de todos nosotros porque es preferible salir ahora y cuidarnos, y no que tengamos que volver de vuelta a encerrarnos porque para algunas personas, no ha sido agradable esa situación”, recordó Maidana.