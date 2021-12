LUEGO DE DOS AÑOS, GUSTAVO BOU VOLVIÓ DE VISITA A CONCORDIA

El concordiense Gustavo Bou está de paseo en nuestra ciudad, en diálogo con estas páginas, el destacado futbolista de 31 años puntualizó que hacía dos años que no visitaba Concordia. Culpo a la pandemia y valoró las competencias en la Mejor League Soccer, en el cual, en este año, lo tuvo como uno de los mejores jugadores del fútbol estadounidense y en el que, además, nació Nicol, su segunda hija.

El futbolista concordiense puntualizó que: “renové contrato por dos años más con el New England Revolution, franquicia con la que este año tuve la mayor cantidad de puntos en la historia de la MLS. Fui el capitán de ese equipo con el que pude concretar 15 goles en 26 partidos disputados”, dijo y reseñó que estar en Concordia, “estoy muy feliz, muy emocionado, siempre lo dije que este es mi lugar en el mundo, por eso disfruto cada momento, cuando salgo a la calle, cuando voy al kiosco, cuando salgo con mi familia, vengo a la costanera, o voy a pescar. Esto a mí me hace muy feliz, me carga de mucha energía”, reconoció.

Sobre su búsqueda como futbolista profesional, Gustavo recordó que: “hace 15 años que me fui de esta ciudad, traté de pelearla y cada vez que vengo acá a Concordia trato de disfrutar, de desconectarme de todo lo que me toca vivir durante todo el año. Hoy no es la excepción porque hoy en día hago lo mismo después de dos años que me tocó estar en Estados Unidos ya que, por el tema de la pandemia, no pude venir porque se me hizo duro pero junto a la familia tratamos de aguantar y ahora disfrutando de Concordia y todo lo lindo que tiene”, destacó.

Sobre su desarrollo como futbolista profesional, Gustavo resaltó que: “la verdad que el 2021 va a ser un gran año para mí, más allá de lo deportivo. En lo familiar también ya que tuve el nacimiento de mi hija y la verdad que hay muchas cosas muy lindas y para estar orgulloso del 2021 que uno tuvo, a pesar de todo lo que está pasando en el mundo”, dijo y admitió que “soy un privilegiado y un bendecido de lo que me esté pasando. Lo disfruto mucho porque sé que nadie me regaló nada y por eso también tiene un gusto especial”, dijo y valoró que “mi familia sabe muy bien todo lo que hago día a día para poder ayudarlos, para poder hacer lo mejor en mi trabajo. Terminar el año de esta manera me pone muy feliz”, reconoció.