POR LA IMPLEMENTACIÓN SUBE, MENOS GENTE VIAJA EN COLECTIVO, PERO HAY UNA RECUPERACIÓN

Lentamente las empresas de transporte urbano de pasajeros, están recuperando la cantidad de pasaje que tenían cuando se cortaba el boleto. A partir de la implementación de la tarjeta SUBE, los transportistas reconocieron que había mermado notablemente porque mucha gente no conseguía la el plástico. Uno de los cooperativistas, aclaró además cómo reciben ellos el dinero por cada persona que viaja en colectivo y sobre todo, el pasaje para las personas discapacitadas “sigue siendo gratis”, aclararon.

En este sentido, Héctor Díaz Vélez, integrante de la Cooperativa Nuevo Expreso que: “estamos trabajando bien, se empezó el primero de diciembre el 100% con la Sube, si bien los primeros días que fue miércoles primero esos tres primeros días cayó y cayó bastante la recaudación, pero ya la semana siguiente se empezó a recuperar y bueno hoy no estamos al 100% como veníamos, pero ya se ha recuperado bastante bien”, reconoció.

En referencia a la merma en la cantidad de pasajeros, el cooperativista dijo que: “en los primeros días porque había gente que todavía no tenía la tarjeta, había gente que, si bien la quería comprar, no la conseguía y por eso fue que cayó un poco el pasaje pero ahora se ha recuperado, ahora se está recuperando. Hubo gente que se sorprendió el primer día y que no pudo viajar porque no tenía tarjeta”, dijo y recordó que “en octubre, cuando se cumplían los cuatro meses, la municipalidad se encargó de pedir una prórroga y fue la municipalidad la que le consiguió hasta el 1º de diciembre y se ha planteado”, dijo y destacó que “los discapacitados no necesitan tarjeta porque con el pase continúan viajando gratis”, acotó.

Más adelante, Díaz Vélez aclaró de qué manera ellos reciben el dinero por cada persona transportada, en este sentido detalló que: “de lunes a viernes, todos los días se depositan en una cuenta del banco de cada empresa, el día lunes depositan lo del viernes sábado y domingo, o sea que al día siguiente se dispone esa del efectivo”, aclaró.

Finalmente, el cooperativista se refirió a las personas que viajan con algún descuento, puntualmente, sobre este tema dijo que: “en ese caso hay que esperar y las personas que tienen Tarifa Social Federal, a nosotros nos pagan el 45 por ciento en el momento, 45 por ciento del valor del boleto, y el 55 por ciento, supuestamente, lo depositan a los 2 meses en las cuentas de cada empresa”, explicó.

SE LLEVARON A CABO EN CONCORDIA, JORNADAS SOBRE EMBARAZO, PERINATAL DE PRIMERA INFANCIA Y SALUD REPRODUCTIVA

Se realizó ayer en el Centro de Convenciones de nuestra ciudad, la jornada de Encuentros de Cuidado y Atención de Salud Reproductiva, no Reproductiva, Género, Preconcepcional, Perinatal y de la Primera Infancia en la ciudad de Concordia desde la perspectiva de los Derechos Humanos y centrado en las prácticas del PNA. Tras las exposiciones médicas, un reconocido pediatra de nuestra ciudad, detalló los temas que se desarrollaron.

En este sentido, el médico Blas Seminario Gómez, Coordinador Perinatal del hospital Delicia Concepción Masvernat, explicó ante cronistas de El Sol-Tele5 que: “estas jornadas son el cierre de una serie de jornadas que se vienen realizando en todo el departamento de Concordia y en donde están convocados y están confluyendo y presentando las conclusiones, tanto la salud municipal, como la coordinación departamental de salud, y en el caso en mi área de la coordinación perinatal, o sea, la que tiene que ver con el control de embarazos y el binomio. Este conjunto de acciones que no solamente son preventivas sino ejecutivas y que tienen que ver con acciones que se realizan, no solamente con el binomio, sino con la familia, para tratar de mejorar la condición de, no solamente de control de embarazo, también la planificación la salud sexual reproductiva y el adecuado crecimiento de desarrollo, no solamente en los primeros mil días, sino en etapas posteriores”, dijo y destacó que “son diversos ítems que tienen que ver no solamente con el crecimiento y desarrollo de los niños, sino también con la evolución de aquellas personas con capacidad de estar evaluando su condición de riesgo al evaluar su condición de riesgo los equipos interdisciplinarios; no solamente realizan la captación en el hospital que es el tercer nivel, sino que se realiza un nexo con el nivel 2 y el primer nivel, lo cual se llama contra referencia, esa contra referencia implica que el efector sanitario del primer nivel, toma a cargo esos casos y hace seguimiento con sus promotores de salud”, explicó el médico.

Finalmente, el pediatra referenció que: “toda esa red de servicios, va a redundar en grandes beneficios para la población, sobre todo al que tiene mayor vulnerabilidad”, insistió el médico.