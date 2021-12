TRABAJADORES DE LA FRUTA LOGRARON TRAER EL INTERZAFRA A CONCORDIA

Un grupo de trabajadores de la fruta manifestaron ante nuestras páginas su alegría por haber logrado que el interzafra vuelva a Concordia. Resaltaron que a estas gestiones las debería haber realizado el Sindicato de la Fruta. Comentaron además que, si bien son afiliados al mismo, no obtienen los beneficios como afiliados y enfatizaron que, por haber hechos estas gestiones, en el sindicato los consideran desafiliados.

En este sentido, Ramón Antonio Leyes, expresó que: “nosotros queríamos agradecerle a todos los compañeros que estuvieron con nosotros en la lucha para traer nuevamente a la Concordia el interzafra, nosotros presentamos un petitorio en el ministerio de trabajo, donde firmaron 700 compañeros que acá están avaladas por el ministerio de trabajo y bueno, se logró traer esto a nuestra ciudad, así que agradecemos a todos los trabajadores que nos acompañaron porque es el nuevo el fruto de todo esto, así que estamos contentos con todos los todos los muchachos, pero a la vez también queremos decirle que, por lograr esto todos los compañeros, nosotros somos desafiliados del sindicato de la fruta, y es el sindicato el que tenía que hacerlo”, no obstante aclaró que: “soy afiliado pero a mí me tienen desafiliado por esto”, dijo y resaltó que “algo bueno se logró porque nosotros pedimos 15 mil pesos por 5 meses y nos dieron 10 mil por 4 meses”, aclaró y dijo que “ero por lo menos logramos algo ciento si no hoy por hoy ya tenemos la interesar por la firma de todos los compañeros. Nosotros queremos que cobren todos, que le pidan el padrón al sindicato de la fruta y que cobre todos los fruteros, así trabajen solamente dos meses, una vez que esté el aporte, que trabajan dos meses los compañeros y ellos también tienen que cobrar, acá el responsable si no cobran es el trabajo del sindicato y el sindicato”, aclaró Leyes.

“ESTÁ AVALADO POPR EL MINISTERIO DE TRABAJO”

Por su parte, Oscar Daniel “Cala” Arce, manifestó que: “también queremos agradecerle a todos los compañeros porque esta lucha la venimos haciendo desde el año 2018, porque tendía desaparecer el interesa, pero entonces junto con todos los compañeros que hicimos que esto siga adelante y reclamamos, presentamos notas como está, acá con todas las firmas que tenemos, acá esto está avalado por el ministerio de trabajo, nosotros mandamos a Buenos Aires bueno, ahora vino de Buenos Aires del ministerio de trabajo y bueno, van a ser cuatro meses, entonces queríamos agradecer a todos los compañeros por esta lucha”, resaltó Arce.