DESALOJOS EN EL BARRIO LAVARDEN: “OTRA VEZ NOS TOMARON EL PELO”, AFIRMARON

Vecinas del barrio Lavarden, concurrieron a la Municipalidad ayer temprano a la mañana porque las habían citado a una reunión donde iban a estar intendente y los concejales para tratar el tema de del desalojo de una importante cantidad de familias. Las vecinos concurrieron y nadie las atendió, las tuvieron con vueltas y sin respuesta toda la mañana, hasta que estallaron de ira y prometieron seguir con la lucha y seguir cortando calles hasta que les den una solución definitiva.

Indignadas por las idas y vueltas y sin ser escuchadas, manifestaron que: “el sábado estuvimos de protesta, cortamos la calle Concejal Veiga y apareció “Calucho” Cresto, que es el padre de Enrique Cresto, y nos dijo que evidentemente hoy (por ayer lunes) nos iban a atender a las 8 de la mañana, acá vinimos pero el intendente no se encontraba, no estaba, no había nadie y dijeron que estaba en Centro de Convenciones. Fuimos hasta ese lugar y no estaban en la reunión -dijo Patricia, vecina del barrio Lavarden- solamente estaba Ligia nada más, el intendente no estaba y yo con Ligia no voy a firmar nada porque yo tengo una casa de material de ocho por seis todo de material y en el lugar donde nos quieren llevar yo no voy a ir porque es una casa de madera, no quiero ir al barrio Los Pájaro, no voy a ir, así que por favor el intendente que venga que lo esperamos el barrio Lavardén porque yo ya me voy ahora a mi casa, que se cree, porque yo me cansé que me tomen el pelo, me estoy cansando de todo porque nos tiene para ese pelotita de ping pong, para allá y para acá, por favor póngase las pilas”, dijo y reclamó que: “somos siete vecinos, somos siete familias”, y recordó que “demás otros vecinos ya fueron desalojados. Yo tengo cuatro chicos, yo no puedo salir de mi casa en pleno verano y ahora con las fiestas, en navidad pasar en la calle no, así no. Por favor les pido porque yo estoy dispuesta a todo para reclamar mi derecho y los derechos de mis hijos y si me tengo que encadenar y rociarme con nafta a dentro de mi casa, lo voy a hacer”, advirtió.

“NOSOTROS VAMOS A SEGUIR PROTESTANDO Y VAMOS A SEGUIR CORTANDO CALLES”

A su turno, Norma, otra vecina que está en la misma situación que Patricia, estalló en llanto, y en su entrecortada voz puntualizó que: “yo estoy en la misma situación, vinimos acá al municipio porque teníamos una reunión con el intendente, pero nos hicieron venir por venir porque al intendente no se lo encuentra por ningún lado”, rezongó y dijo que “nos aseguraron que iba a haber concejales, pero no había nadie. Nosotros fuimos al Centro de Convenciones y solamente la encontramos la señora Ligia, ella dijo que nos iba a atender y que íbamos a hablar, pero nosotros nos levantamos y nos vinimos y resulta que el intendente no se encuentra”, lamentó Norma.

En ese mismo tono, la desesperada mujer contó que: “yo tengo una casa de material, tengo siete hijos siete, yo tampoco voy a ir al barrio Los pájaros como esa señora Ligia nos quiere mandar. No somos animales, somos seres humanos y nosotros no estamos durmiendo tranquilos, no comemos tranquilos, vamos a ir a nuestras casas y nuestros esposos no pueden ir al trabajo porque de vez en cuando nos llegan a la casa y nos dice que tenemos que salir. Nosotros queremos saber cuándo vamos a tener una solución. Nosotros vamos a seguir protestando y vamos a seguir cortando calles”, advirtió Norma.