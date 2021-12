DURO CUESTIONAMIENTO DE ABOGADOS A LA FISCALÍA LOCAL

Una abogada del foro local realizó ante nuestras páginas una grave denuncia contra el Ministerio Público Fiscal. La letrada mencionó que el malestar es generalizado en el ámbito y que cuentan con el apoyo del Colegio de Abogados. La denuncia apunta contra el Coordinador de Fiscales de Concordia, contra algunos fiscales. Sobre todo, según ella, “tenemos que aguantarnos el mal humor, los malos tratos y las malas contestaciones”. “Yo le explico al fiscal que ellos cobran un monto, más o menos de 400 mil pesos por mes, que pagamos todos”, rezongó.

Sobre el enérgico reclamo, la abogada Evelyn Siblen, manifestó que: “la verdad es que hay un profundo malestar en cuanto a la realidad de los profesionales independientes porque nos hemos dedicado a hacer denuncias, tanto de violencia de género como denuncias de cualquier tipo este se encuentre en el código penal, y ante las malas contestaciones, las contestaciones agraviantes todos los días de algunos fiscales, se han hecho notas y se han elevado al señor coordinador de fiscales que es el señor Costa, pero no se tiene ninguna respuesta y no se avizora ninguna mejoría”, rezongó.

Del mismo modo la letrada señaló que: “yo realice una denuncia de forma personal por violencia y la doctora Elía me la cajoneó una semana. Además esta fiscal no es la primera vez que hace estas cosas, la doctora Elía tiene por costumbre esconder, guardar, archivar en plazos que están totalmente fuera de la ley o contra el imperio de la ley, y ante la queja de muchos de nosotros, de los profesionales independientes, el doctor Costa no hace solamente un gesto como que no sabe y no responde”, espetó y agregó que “a eso lo tiene que resolver el fiscal y que trabaje, si al fiscal no le gusta ese trabajo debería buscarse otro trabajo porque yo le explico al fiscal que ellos cobran un monto más o menos de 400 mil pesos por mes, que pagamos todos nosotros todos los vecinos de la provincia, entonces -disparó Siblen- si el fiscal que entra, que muchos de ellos han entrado a dedo o por la ventana, si no cumple con su trabajo, le molesta la gente, está cansado, no quiere venir a investigar, quiere que todo lo hagamos los profesional independiente, lamentablemente a las denuncias las archiva o las esconde como la hace la fiscal Elía, entonces debería buscarse otro trabajo en donde se sienta mejor y entienda que ese trabajo que tiene es un servicio a la sociedad, porque encima que están de turno, cobran el sueldo que cobran y no ameritan el cargo, el ciudadano y el profesional tiene que bancarse el mal humor, los malos tratos y las malas contestaciones”, espetó la abogada, aduciendo el apoyo del Colegio de Abogados.