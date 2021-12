El DT concordiense detenido durante un partido de fútbol contó lo que sucedió

Según explicó el concordiense, su viaje terminó en Colón, hacia donde fue llevado luego y en donde permaneció encerrado en una celda hasta el domingo a la mañana.

Tras lo sucedido, desde la Jefatura de Villa Elisa informaron a los medios que el DT había sido detenido por resistencia a la autoridad.

Al principio habló sobre el partido que su equipo perdió 3 a 0: “Lamentablemente no pude estar en el campo de juego. No tengo un análisis concreto, ni siquiera lo vi ni lo voy a mirar”, dijo.

“La mayoría del cuerpo técnico coincidió en que fue un partido de errores individuales, fallas y falta de contundencia en llegadas. Tuvimos 5 ó 6 jugadas donde pudimos haber empatado en 1 y luego descontar”, analizó el ex arquero de Concordia y agregó: “Fue un partido accidentado, donde los errores fueron las diferencias entre un equipo y otro. Claramente el resultado fue muy abultado y eso marca algo”.

Los equipos volverán a encontrarse en Concordia este miércoles. Consultado sobre si considera que la serie se definió, declaró: “La serie no está cerrada porque esto es fútbol y nada está dicho hasta que el árbitro decreta el final del partido. Es la dinámica de lo impensado, nosotros tenemos plantel para revertir la situación. La diferencia es muy amplia, no hay que dejar de tener en cuenta que el resultado es muy abultado y que el partido hay que hacerlo muy perfecto, sin errores y que el rival tenga algún error. La ilusión es de pasar, no nos vamos a rendir en ningún momento. Vamos a ser locales en la cancha donde nos gusta jugar”.

Además, recordó, en diálogo con la emisora “En 2019 tuvimos una experiencia similar contra Carcarañá, pero por errores puntuales no lo pudimos cerrar. Fue un primer tiempo muy bueno que nos dio oportunidades. Me imagino un partido muy parecido”.

Corazón caliente, mente fría, es la receta, según dijo, para volver a enfrentar al equipo elisense. Mencionó que jugar 4 días después del primer encuentro “Para nosotros, en la situación que estamos, puede ser muy bueno. Por ahí si se enfría y pasa más tiempo, puede ser menos favorable. La revancha está en lo deportivo. No vamos a meter ninguna cuestión personal en el medio. El que me conoce sabe que trato de inculcar disciplina en todo momento. De hecho, perdimos 3 a 0 y no nos expulsaron a ningún jugador, cosa que me parece también muy rescatable. Las cartas están echadas, el desarrollo no fue favorable y ahora nos queda ir por todo en nuestra ciudad”.

– ¿Podés estar en la cancha el miércoles?

Nada me impide estar en el complejo deportivo, en el estadio, pero no puedo entrar al campo de juego. Lo que debió pasar el otro día era lo mismo, pero no sé qué paso. Ahí se suscitó el problema.

– ¿Qué pasó el sábado, por qué terminaste detenido?

Hay una jugada, a los 5 minutos, donde el árbitro le saca amarilla al jugador Gonzalo Fedullo. Nosotros pensamos que no era para amarilla. Disputa la pelota y el rival se tira y exagera. En esa instancia, la línea sale de su lugar y se pone a discutir con uno del cuerpo técnico y de mala manera. Entonces, yo voy y le digo al línea: “vos ubicate y andá a tu lugar de trabajo, que es la línea del banco local”. Y bueno, me respondió y llamó al árbitro que viene y me amonesta. Yo le digo al árbitro: “vos seguí dirigiendo que estás bien, no le hagás caso al línea, no te compliqués el partido”. Se da vuelta y me expulsa. Yo siquiera le protesto la expulsión. La dejo pasar y cuando viene le protesto y ni siquiera efusivamente. Nunca he agredido a un árbitro ni mucho menos. Me echó y lo que pasa es que 3 policías vienen y me agarran de atrás, de manera muy agrasiva.

Yo trato de evadir eso porque me parece que no correspondía, se ponen más agresivos, los jugadores me separaran y se generó todo un tumulto ahí con la Policía. Les dije: No me toque, salgo solo, por mis propios medios, no soy ningún delincuente. Y luego pasa lo que se ven en las imágenes, nos vamos del estadio. El que por ahí tiene partidos de visitante en este tipo de torneos entenderá que el error fue el haberme quedado sólo con 3 policías en el vestuario. Creo que si se quedaba algún ayudante o los jugadores no me detenían.

– ¿Qué sucedió en el vestuario y después?

Cuando estábamos en el vestuario se pusieron medio agresivos dos policías, yo me defendí pero sin demasiado problema. Lo que pasó fue que viene uno, me “prepotea”. A todo esto viene el jefe de Policía y le pregunté en qué parte me ubica, pensando que me iban a dejar. Y me dijo: “no, te tenemos que llevar”. Yo no quería que me lleven, me puse a la defensiva porque eran 7 policías contra mi solo. Me querían poner las esposas y yo no me dejaba. Me pusieron contra la pared y las esposas, mi suegro estaba grabando y quedaron las imágenes. La verdad que son bastante violentas. No quisimos difundirlas para no generar más psicosis con el tema y para que quedara ahí terminado.

Después la Policía, cuando me llevó, me subió al patrullero esposado, que para mí es una situación paupérrima. En ningún momento los agredí. Para no quedar como que no hice nada, cuento: en el vestuario, forcejeé y opuse resistencia a la fuerza. Me parece que eso lo haría en cualquier ámbito de la vida, en la calle si 4 policías me detienen sin motivos y me quieren llevar haría lo mismo. Tendría que haber bajado un cambio y haberme serenado, tal vez.

Cuando me llevaron no pasó nada raro, lo malo fue que estuve detenido.

– ¿Harán algún descargo?

No, pasaron muchas cosas. El fiscal es simpatizante de Atlético San Jorge y a mí me derivan porque el fiscal no quiso ir hasta la Comisaría de Villa Elisa. Entonces me derivaron a la Departamental de Colón.

No queremos que esto se agrave, sabemos cómo funciona esto, qué pasa y qué no pasa. Me parece que no tiene por qué suceder algo más. Nosotros rápidamente nos queremos enfocar en lo que es el miércoles y deportivamente dar vuelta un resultado que está difícil, no queremos exagerar con esta situación.

Nos dolió, nos pegó, estaba mi familia en la cancha, mi señora me ve cuando me llevan esposado, fue un momento muy feo, repito que no tenían un motivo porque los motivos que pueden aducir por mi detención son los que se ven en las imágenes, después no agredí a ningún policía salvo el forcejeo de una situación como esa.