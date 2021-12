ESTE MARTES SE APLICARÁ LA TERCERA DOSIS CONTRA EL COVID PERO DEBERÁN TENER CINCO MESES DE LA SEGUNDA VACUNA

Hoy podrán ir a inocularse todas las personas que tengan la última dosis a partir del 21 de julio. Médico del COES señaló ante nuestras páginas que las terceras dosis son en forma abierta, sin ningún tipo de límite de edad, el único límite que hay es que tengan cinco meses de la segunda vacuna. “Esto no es una cuestión de memoria, ésta es una cuestión biológica cuando empieza a decaer la curva de la inmunidad humoral”, remarcó y sostuvo que la variante Omicrón “llegar acá va a llegar como llegaron a llegar como llegó a tantos otros lugares”.

El Médico Héctor Strassera, admitió que: “sin duda esta es la barrera biológica que podemos ponerle al a este virus que no tiene a maltraer desde hace un año y medio. Nosotros, más allá de recomendar a la gente la responsabilidad personal individual que hace la responsabilidad social, también actuamos desde el punto de vista de la otra barrera que se puede poner, una cosa es la barrera del distanciamiento del uso permanente del barbijo, de la limpieza de las manos y el otro tema es la vacunación que ustedes ven como incesantemente llega a gente a colocarse es la vacuna, que ustedes ven como incesantemente llega a gente al vacunatorio a colocarse porque la vacuna no solamente la estamos haciendo en el Centro de Convenciones, también se está haciendo en los hospitales, también se está haciendo en la Asistencia Pública, en el Centro Maternal y esto es lo que nos permite a partir de mañana (por este martes), comenzar las terceras dosis en forma abierta, sin ningún tipo de límite de edad ,el único límite que hay es que tengan cinco meses de la segunda vacuna y esto no es una cuestión de memoria, ésta es una cuestión biológica porque cuando empieza a decaer la curva de la inmunidad humoral, es en donde se tiene que hacer esta dosis que se llama dosis remember o refuerzo”,, explicó el médico.

TERCERA DOSIS

Del mismo modo Stressera se refirió a la tercera dosis: “bueno esto es a partir de mañana (por hoy) que vengan todos los que tengan la última dosis a partir del 21 de julio, entonces este martes, además bueno yo ya sabía que hoy ya bajaba la franja etaria, ahora es para todos”, acotó y opinó sobre la variante Omicron: “llegar acá va a llegar como llegaron a llegar como llegó a tantos otros lugares lo que pasa es que si bien es de menor letalidad, es de mayor contagiosidad, entonces si usted tiene un porcentaje que va a tener una mortalidad de un 0 5 por ciento, pero tienes 2 millones de contagiados, la opción en el número real es mucho”, acotó el médico.