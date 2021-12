SUOEMC: TRABAJADORES MUNICIPALES GESTIONARON UNA CANASTA NAVIDEÑA Y RECLAMAN UN FALTANTE DE $13 MILLONES

Trabajadores municipales, afiliados al Sindicato Único de Obreros y Empleado Municipales de Concordia (SUOEMC), comentaron ante nuestras páginas que, tras haber reclamado al interventor del sindicato, consiguieron la caja navideña. Además, reclamaron por el faltante de 13 millones de pesos y quieren que el año que viene se hagan elecciones y que “no se haga entre gallos y medianoche”.

Tras la llegada de las cajas al sindicato, Esteban Corrado manifestó que: “la verdad que luego del reclamo que habíamos hecho ante este medio y le entregamos la en su momento la nota a Abasto, acá está el fruto, o sea que lamentablemente hay que apretarlos para que no hagan oído sordo al reclamo de la entrega de la de la caja navideña”.

“QUEREMOS QUE SE LLAME A ELECCIONES Y NO SE HAGA ENTRE GALLOS Y MEDIA NOCHE”

Sobre las expectativas para el año que viene, Corrado adelantó que: “si nosotros esperamas que a partir de febrero marzo, que tiene que ver con la llamada elecciones, tendría que haber llamado porque ya es hora que haya elecciones para que todos los compañeros tengan la posibilidad de presentarse como siempre digo yo, que todos tienen la posibilidad de ser secretario general y que acá no se haga entre gallos y medianoche, como lo hizo Ivan Alalí cuando era concejal, justamente el gran problema que hubo hicieron todo esto entre gallos y media noche cuando lamentablemente ocurrieron muchas cosas acá”, lamentó.

“NO PUEDE EXPLICAR UN FALTANTE DE CASI 13 MILLONES”

Respecto de la asunción al gabinete de Francolini, por parte del ex secretario general del sindicato, Antonio Menga opinó que: “la verdad es que realmente nos sorprendió que el señor Alalí, ex titular de este sindicato este ahí en la jefatura de gabinete, esto nos parece una falta de respeto, no solamente a los afiliados, sino también a los compañeros militantes peronistas porque es una vergüenza, una imprudencia, es un una persona que estuvo al frente de la institución y que no puede explicar un faltante de casi 13 millones de pesos”, rezongó y aseguró que “que está auditado y entregado al Ministerio de Trabajo, y que ahora sea puesto en una secretaría de gabinete, eso es un atropello a los trabajadores municipales y a los militantes peronistas”, reiteró Menga.