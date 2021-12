EL INTENDENTE DE CONCORDIA, DESTACÓ LA VACUNACIÓN QUE SE ESTÁ REALIZANDO EN NUESTRA CIUDAD

El Intendente Alfredo Francolini, valoró la continuidad de la aplicación de las segundas y terceras dosis de vacunas contra el Covid en nuestra ciudad. Destacó que ya se realizaron dos eventos populares donde concurrió mucha gente, el caso de la fiesta de la citricultura y la exponavidad. “Tenemos que seguir cuidándonos porque queremos pasar estas fiestas con nuestros amigos y nuestras familias”, señaló el Intendente.

En este sentido, el primer mandatario de nuestra ciudad, aclaró que: “Se está aplicando la vacunación de tercera dosis a partir de los 18 años, obviamente que tienen que tener un periodo de carencia, pero bueno se vino bajando la edad, lo hacíamos en mayores de 35 y mayores de 1,8 y la verdad que es importante ahora con el aumento de casos que se viene dando en Argentina, no hablemos de lo que está pasando en Europa porque es mucho mayor aún pero bueno, justamente tenemos que tener prevención y cuanto más vacunados tengamos mejor”, dijo y apreció que “tenemos un buen nivel de vacunación de primera dosis, de segundas dosis, nos falta todavía un porcentaje de un 10 o un 12 por ciento de la segunda dosis, pero es importante tener el esquema completo de vacunación y sobre todo, aquellos que sí pueden hacerlo, los que con cinco meses de antigüedad que tiene que tener para vacunarse con la terceras dosis”, explicó.

En ese mismo tono, Francolini puntualizó que: “tuvimos un caso hace muy poquito que falleció una persona que no era de Concordia, pero como el hospital Masvernat es de referencia, estaba internada aquí, lamentablemente esta persona no tenía aplicada ninguna dosis, por eso es importante estar vacunados por eso”, dijo y sostuvo: “entendemos que tener justamente esta vacunación hace de una mayor prevención, uno no dice que no se pueda contagiar, sino que el tratamiento que sea más leve”.

Finalmente, Francolini se refirió a los eventos que vienen, en ese sentido, dijo que: “saber que tuvimos dos fiestas importantes de eventos masivos como fue la fiesta de la citricultura, después tuvimos la exponavidad. Todos, después de estar un periodo que tuvimos que estar con mucho cuidado, encerrados y no salir, por eso necesitamos tener eventos deportivos y culturales”, no obstante, valoró que “se vienen las fiestas y queremos estar con nuestros amigos, con nuestros familiares abrazándonos, pero tenemos que tratar de seguir cuidándonos”, acotó.