ZAFREROS RECLAMAN QUE LOS INSCRIBIERON EN OTRO RUBRO Y NO PUEDEN COBRA INTERZAFRA

Un grupo de trabajadores del citrus, se movilizaron hasta la plaza 25 de Mayo, para reclamar porque, según mencionaron ante nuestras páginas, una gran cantidad de trabajadores del sector se estarían quedando sin cobra el Interzafra porque fueron mal anotados. Aseguran que los inscribieron como trabajadores, pero en otro rubro.

Los manifestantes comentaron que: “lo que pasa es que nosotros hicimos todo lo que teníamos que teníamos que hacer para que vengan todos los compañeros en la lista para cobrar pero hoy les ponen muchas trabas y dicen que ellos no tienen el aporte, eso no es así porque ellos tienen todo aporte que tienen tener y rinden todos los requisitos para cobrar todo los compañeros”, rezongó Ramón Antonio Leyes, quien además agregó que: “la señora Griselda Jachuk dice que no tiene nada que ver en esto, que ella hace todos las gestiones que tiene que hacer pero que ella no tiene nada que ver. Dicen que desde la AFIP los trabajadores están aportando en otro rubro, pero estos trabajadores tienen los recibos de sueldo, tienen todo en orden para cobrar”, aclaró Leyes.

QUEREMOS COBRAR INTERZAFRA

Por su parte, Oscar Daniel “Cala” Arce, señaló que: “lo que ellos nos dicen es que muchos de nosotros figuramos en otros rubros y que no nos corresponde cobrar la interzafra”, rezongó y dijo que “nosotros entramos en AFIP y figuramos como trabajadores agrarios. Además, en el Ministerio de Trabajo, el muchacho nos dijo que figuramos en otro rubro, nos dijo que nuestro empleador nos pagaba pero que nosotros estamos en otro rubro, que no éramos agrarios y que no nos correspondía cobrar la interzafra pero yo me fijé en mi AFIP y figuramos como agrarios, tenemos que cobrar. Lamentablemente nos inscribieron como empacadores de botellas y otras cosas”, lamentó Cala.