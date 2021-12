FRIGERIO ESTUVO DE RECORRIDA POR LA ZONA NORTE DE CONCORDIA

El electo diputado nacional Rogelio Frigerio estuvo ayer de recorrida por nuestra ciudad, sobre todo visitando Villa Zorraquín, donde aprovechó la oportunidad para entrevistarse con vecinos y agradecer por el apoyo brindado en las últimas elecciones. El legislador manifestó ante estas páginas “por el triunfo histórico que tuvimos, tanto en las PASO como en la general”, enfatizó.

En diálogo con el periodista Mario Yrigoy, el legislador admitió que: “teníamos la idea de venir antes, pero me contagié de COVID y tuvimos que guardarnos un tiempo”, no obstante, admitió que “me parece un gesto importante para toda la gente que nos acompañó, que nos puso el hombro y que trabajó incansablemente en lo que fue la campaña porque esta gente tiene mucho que ver con este triunfo y con la renovación de la esperanza de cara al futuro”, expresó.

JUNTOS POR EL CAMBIO ES UNA FAMILIA

Consultado sobre las resonantes diferencias y por sobre todo, la interna en Juntos por el Cambio, Frigerio recomendó que: “hay que desdramatizar un poco lo que pasa””, dijo y reconoció que “nosotros somos una coalición muy amplia y heterogénea que además tiene que ser aún más amplia, y en este contexto, ojalá que Juntos por el Cambio pueda ser lo que es Juntos por Entre Ríos, en términos de amplitud”, admitió y soslayó que “Juntos por el Cambio es una familia muy numerosa que siempre está sujeta a tener discusiones internas, pero no creo que sea algo para dramatizar, porque Juntos por el Cambio y Juntos por Entre Ríos están más unidos que nunca y se debe a que la gente termina uniéndonos, porque son ellos los que demandan que estemos juntos y así va a ser, vamos a sostener esta unidad y vamos a ampliar nuestro espacio porque los desafíos que tenemos de cara al futuro son muy grandes y complejos por eso no solo queremos la unidad, sino a la ampliación”, aseguró Frigerio.

DEBATE POR EL PRESUPUESTO

Respecto del presupuesto que se trató en la legislatura y el rechazo de la oposición, el legislador mencionó tajantemente que: “el proyecto era invotable porque el gobierno no aceptó ninguna idea o aporte de la oposición que estuvo dispuesta a aprobar la vuelta a comisión del presupuesto”, dijo y disparó que “el oficialismo hable de consecuencias atribuidas por el rechazo de Juntos por el Cambio, es una mentira, como muchas de las que plantea el kirchnerismo porque no son muy amigo de la verdad”, dijo y sostuvo que “las obras del presupuesto se pueden hacer perfectamente cuando hagan la ampliación presupuestaria por decreto que iban a hacer, como hicieron en el 2020, cuando el propio gobierno decidió no aprobar el presupuesto que había dejado Juntos por el Cambio y, en cambio, se manejó con una ampliación presupuestaria sin ningún problema”, y le recomendó al oficialismo: “no llenar de miedo a la gente porque es mentira que esas obras no se van a hacer porque no hay presupuesto y en el caso de no realizarse, será por la incapacidad que ha demostrado este gobierno todo este tiempo”, espetó.

Posteriormente, Frigerio recalcó que: “tenemos que cumplir con nuestro mandato. En mi caso fui muy claro, no voy a votar nunca nada que implique más impuestos para la gente, dado que la gente está agobiada de estos y lo que necesita es alivio fiscal, justamente todo lo contrario. No puede ser que la única idea que se le caiga al gobierno para solucionar los temas sean mayores impuestos sobre la espalda de la gente”, dijo y admitió que “siempre pueden volver a convocar a la oposición para discutir un presupuesto en serio y creo que la oposición siempre tendrá la responsabilidad de sentarse a discutir temas que mejoren la calidad de vida de la gente”.