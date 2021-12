HABLÓ LA MADRE DEL JOVENCITO QUE DESAPARECIÓ EN PLAYA LOS TOMATES

Bárbara Acuña, la mamá del joven desaparecido en la tarde del domingo en las aguas de la playa Los Tomates, en la zona de La Bianca, brindó detalles del momento en que su hijo Rafael estaba cruzando un pequeño pero correntoso canal y que, en un momento, comenzó a pedir auxilio porque lo arrastraba la corriente. En segundos desapareció de la superficie y lamentablemente, el jovencito sigue sin aparecer.

Mientras Bárbara, junto a su hija Nicol, hermana de Rafael, ayer observaban el río en el lugar donde desapareció su hijo, contó que: “todavía estamos en la intensa búsqueda porque Prefectura brilla por su ausencia porque desde ayer (por el domingo) a las 4 y media de la tarde desde que sucedió, hemos esperado a que nos digan qué noticias tienen y cómo es el tema de la búsqueda, pero al final nos tienen con vueltas”, lamentó y señaló que “ahora hay una lancha y una moto de agua buscando a mi hijo. Hay solamente cuatro personas de Prefectura Concordia trabajando”, dijo con voz quebrada.

Respecto del motivo por el cual su hijo Rafael, estaba en playa Los Tomates, Bárbara explicó que: “Rafael es de Osvaldo Magnasco, pero yo vivo en Estancia Grande. Mi hijo había venido a Concordia a visitar a su abuela. Luego vino a pegarse un chapuzón con su tío acá a esta playa y se ve que quedó en medio de las rocas y se ahogó ahí donde hay un canal que hace una especie de remolinete”, no obstante, reconoció: “mi hijo sabía nadar lo suficiente como para defenderse, pero se ve que en un determinado momento le dio un calambre y por eso no pudo salir”, dijo y recordó que “dos chicos se tiraron para auxiliarlo, pero ya era tarde porque el agua ya lo había tragado y no pudieron sacarlo. Luego se tiraron de vuelta no lo pudieron encontrar a mí hijo”, dijo Bárbara.

PLAYA NO HABILITADA

Posteriormente, la madre del jovencito desaparecido recomendó: “oo le pido por favor a los chicos que tomen conciencia del peligro y que cuando los padres les dicen que ahí no vayan, por favor, hagan caso porque después los papás somos los que quedamos sufriendo. Hagan caso porque después somos los papás los que sufrimos”

INDIGNADA CON PREFECTURA

Posteriormente, Bárbara Acuña dijo que: “desde Prefectura ayer (por el lunes) llegaron y empezaron a hacer papeleo. A eso de las 18:30 trajeron una moto de agua, empezaron a dar unas vueltas y después se fueron. Después una persona con una lancha particular se ofreció y dio algunas vueltas también”, dijo y recordó que “desde Prefectura habían dicho que hoy desde las 5 de la mañana iban a reiniciar el rastrillaje para aprovechar la luz diurna ya que la falta de luz por la llegada de la noche le impidió al personal de Prefectura continuar con sus labores el día anterior, pero esto es un abandono de persona, desde la familia hasta mi bebé. Por eso acá estamos buscándolo nosotros, entre familiares y amigos estamos buscando a Rafael”, dijo con voz quebrada Bárbara Acuña.