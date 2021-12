LA EX PAREJA DEL JOVEN QUE ESTÁ SIENDO INTENSAMENTE BUSCADO EN PLAYA LOS TOMATES, CUESTIONÓ A LA PREFECTURA

La ex pareja del joven Rafael Cardozo, quien desapareció de la superficie de las aguas del río Uruguay mientras se estaba bañando en playa Los Tomates, lugar ubicado al este del barrio la Bianca y que es una playa no habilitada, justamente por los peligros que representa para los bañistas ese lugar, lamentó lo que le ocurrió al jovencito de 20 años. Contó que varios amigos se tiraron para tratar de rescatarlo pero que la correntada era muy rápida y se lo llevó en cuestión de segundos.

En diálogo, Noelia Leiva, comentó que: “yo en ese momento no estaba, pero por lo que yo me enteré, Rafael estaba con su familia y sé que mucha gente lo intentó ayudar porque él pedía socorro, pero la gente no pudo hacer nada”, lamentó y dijo que “Rafael estaba en la playa Los Tomates, esa playa no está habilitada porque sabemos que en esa playa han pasado muchas cosas y no es la primera vez que esto pasa. Es un lugar donde la gente va porque hace mucho calor y es el único lugar que tienen para refrescarse”, reconoció y rezongó que “la verdad es que Prefectura brilla por su ausencia, ellos no hacen nada, la familia lo sigue buscando con todas sus fuerzas y ya no saben mas que hacer”, dijo y agregó que “lamentablemente la Prefectura está esperando que el cuerpo flote”.

Posteriormente, Noelia rogó que: “ojalá que lo encuentren pronto. La familia no se merece esto”, dijo y reiteró que “me comentaron que mucha gente lo intentó ayudar porque él pedía socorro, pero la gente no pudo hacer nada porque, según me dijeron, se lo llevó demasiado rápido la correntada, porque en ese lugar corría mucho el agua y Rafael desapareció enseguida. Algunos chicos se tiraron después a buscarlo, pero nada, no se lo volvió a ver”, lamentó Leiva.