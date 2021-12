ENCENDIDO RECLAMO DE PROTECCIONISTAS POR EL USO DE LA PIROTECNIA QUE ESTÁ PROHIBIDA EN CONCORDIA

Un nutrido grupo de personas, portando carteles y pancartas, se manifestaron frente a las puertas de la municipalidad para exigirles a las autoridades comunales que hagan respetar la ordenanza N° 35936, que refiere a la prohibición de la venta y uso de la pirotecnia en nuestra ciudad. Condenaron además que en la peor época de la pandemia “andaban hasta con policías cerrando cuanto local abierto encontraban, fundieron a todos” y resulta que ahora “no pueden mandar personas a hacer cumplir la ordenanza”.

En diálogo con Horacio Froy, reconocido proteccionistas de los animales y enérgico luchador contra la tracción a sangre, comentó que: “lamentablemente el intendente está demasiado ocupado y no puede recibirnos, no poder recibir a un grupo de ciudadanos que está pidiendo que se respete y haga respetar una ordenanza que está vigente y es sobre la protección de toda la comunidad, no solamente los animales, para proteger perros y gatos, la ordenanza él promulgó para proteger la salud de los ciudadanos para protegerlos de accidentes y para proteger a las personas que tienen el síndrome de autismo, también en los casos de accidentes donde recurren al hospital público para solucionar sus problemas absorbiendo recursos que están faltando en la salud pública, y la gente que compra y se despreocupa de estos problemas que están afectando a los ciudadanos que no lo usan y haciendo uso de lo que pagamos el resto”, rezongó Froy.

Asimismo, el proteccionista animal subrayó que: “eso es lo que le estamos pidiendo a la sociedad, lo que exigimos a la municipalidad, pero lamentablemente, el intendente no puede recibir y más lamentable todavía es que quien nos atendió nos dijo que la ordenanza no prohibía la venta de pirotecnia, que cosa más descabellada jamás escuchado”, afirmó.

“HACER CUMPLIR CON LA ORDENANZA 35936”

Por su parte, Amelia, señaló que: “esto es una vergüenza, yo tengo un nieto de 9 años y yo no sé lo que es una mesa familiar porque por culpa de los cuetes, yo me tengo que acostar con él y taparle los oídos porque mi nieto llora a gritos porque él es autista, entonces yo digo basta, que respeten la ordenanza y que la hagan respetar. Hay casos de chicos accidentados por salir corriendo y ser atropellados por vehículos por culpa de la pirotecnia”, lamentó y citó que: “en el peor momento de la pandemia andaban hasta con policías cerrando cuanto local abierto encontraban, fundieron a todos y resulta que ahora no pueden mandar personas a hacer cumplir con la ordenanza 35936 que está en vigencia”, insistió la mujer.