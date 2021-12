SALIERON A PASEAR POR LA COSTANERA Y CUANDO VOLVIERON LA CASA ESTABA CONVERTIDA EN CENIZAS

Un voraz incendio en el barrio Nebel Sur, en calles Los Vascos y Tucumán, dejó a una familia con lo puesto. El siniestro se originó, aparentemente, por un problema en la instalación eléctrica y esto derivó en un foco ígneo de grandes proporciones, El fue habría comenzado en momentos en que los moradores de la precaria vivienda de madera, estaban paseando por la costanera y cuando volvieron a su casa, se encontraron con la novedad.

En diálogo con Julián Pérez, propietario de la vivienda, comentó que: “parece que el incendio empezó en el cablerío, no pude sacar nada de adentro porque cuando volví ya estaba todo quemado”, dijo y opinó que “los cables son viejos y por eso se habrán recalentaos y se prendieron fuego a eso de la 11 de la noche”, lamentó.

Del mismo modo, Julián manifestó que: “acá vivimos yo con mi señora y con mi hijo, por eso si la gente quiere colaborar con nosotros lo puede hacer porque nos quedamos con lo puesto, ya sea ropa, calzado 34 para mi hijo de 9 años porque nos quedamos con lo puesto, nos quedamos sin nada”, dijo y reiteró que “menos mal que no había nadie adentro de la casa porque nosotros andábamos paseando por la costanera y no encontramos con esto recién cuando volvimos por eso no pudimos sacar nada del fuego”.

Finalmente, el desahuciado, que miraba las cenizas sin poder entender, detalló: “yo vivo acá en calle Los Vascos y Tucumán, la gente que quiera colaborar con lo que le sobre, por favor que no lo tire porque a nosotros nos va a servir para rearmarnos de nuevo”, dijo y aclaró que “nosotros no tenemos celular”. No obstante, aclaramos que la gente puede comunicarse con los teléfonos que están en la pantalla del Telediario todos los días de 12 a 13Hs por la pantalla de Tele5.