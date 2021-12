RAZONABLE CUESTIONAMIENTO DEL TITULAR DE BOMBEROS VOLUNTARIOS CONTRA EL GOBIERNO PROVINCIAL

A raíz de los incendios que se generaron en todo Concordia, sobre todo, luego del voraz incendio en localidad de Calabacilla, desde Bomberos Voluntarios se refirieron ante nuestras páginas sobre la situación que atraviesa la institución y dispararon contra el gobierno provincial, admitiendo que están al límite de todo y resaltaron que “el gobierno lo sabía de antemano porque nos cansamos de pedir recursos, un camión forestal. Algo de ayuda, pero nunca siquiera nos respondieron las cartas. No apareció nadie, hicieron oídos sordos y nos dejaron solos”, admitieron los bomberiles.

En este sentido, en diálogo con un Oscar Arce, presidente de Bomberos Voluntarios de Concordia, comentó que: ““Anoche nos quedamos sin móviles. Teníamos siete móviles y todo el personal trabajando en Calabacilla”. “Gracias a Dios se pudo salvar el pueblo de ser quemado porque corría peligro. Anoche debió escuchar en su teléfono el pedido de auxilio de la gente de Calabacilla, donde se escuchaba de fondo el grito de la gente y el descontrol que había por la desesperación de salvar sus viviendas”.

“Cuando llegué al lugar, la gente “ya había sacado las cosas de sus casas, heladera, televisión, cocina. Sacaron todo lo que podían para poder salvar porque los vecinos ya daban por asegurado que se les iba a incendiar las viviendas”, dijo indignado, y mencionó que: “¿cómo no va a estar uno indignado. Nosotros hace rato habíamos presentado las carpetas al Gobierno provincial para comprar una unidad forestal que necesitamos. Ni siquiera tenemos combustible. A pesar de que la Municipalidad nos está dando algo de combustible, no alcanza porque a todos los bomberos de la región que vienen a colaborarnos, lo mínimo que tenemos que hacer es darles combustible para que puedan volver a sus cuarteles”, manifestó.

ARCE CUESTIONÓ A LOS FUNCIONARIOS

“La verdad es que no entiendo a los funcionarios que están cómodos, con el aire acondicionado prendido -disparó Arce- nuestros bomberos no dan más, quisiera que les vean sus caras para que vean cómo están de exhaustos. A parte son voluntarios, a las 7 de la mañana continuaban con su labor y más de uno estaba trabajando desde el día anterior a la tarde y se tuvo que retirar para ir a trabajar porque cada uno de nosotros vive de su trabajo”, dijo y subrayó: “escuchaba los gritos desesperados de la gente por salvar sus viviendas fue algo tremendo”, aseguró.

CARPETAS Y BUROCRACIA Y OÍDOS SORDOS

Cuando fue consultado por nuestros cronistas respecto a qué hace falta para adquirir la autobomba que necesitan para los incendios forestales, Arce detalló que: “nosotros entregamos carpetas y todo lo que nos solicitaron, porque es mucha la burocracia cuando uno pide algo. A nosotros nos faltaba dinero para adquirir ese camión forestal que pensábamos tener para esta temporada. Al final no pudimos porque nos faltó un millón de pesos”, dijo y puntualizó que “el vehículo que necesitamos en un camión 4×4 hecho para trabajar en terrenos forestales. Nosotros estamos usando nuestros vehículos, pero no están adaptados para eso y por eso se están rompiendo”.

SIN COMBUSTIBLE NO ARRANCAN LOS MÓVILES

Sobre el tema combustibles, el presidente de Bomberos Voluntarios ironizó que sin combustible nos móviles no arrancan, “también hay que solucionar el tema del combustible y de las camionetas. Entregaron camionetas con kits forestales en toda la provincia. Todos tienen derecho a tenerlas, pero en los demás departamentos no tienen los incendios que tenemos nosotros”, dijo y subrayó que “no tenemos ni una camioneta forestal”, disparó.

CRITICÓ «Y CON RAZÓN» AL GOBIERNO PROVINCIAL

“Nosotros leíamos la declaración provincial sobre las declararon a Entre Ríos en emergencia ígnea, eso nos alcanza con la declaración provincial, tienen que traer los recursos, con declaraciones no apagamos los incendios”, espetó y se refirió a la falta de recursos: “si anoche (por la noche del miércoles) en Concordia ocurrías una emergencia, lamentablemente por falta de recursos no habríamos podido socorrerla porque teníamos las siete dotaciones de bomberos voluntarios, más los zapadores e incluso empresas privadas trabajando en el incendio de Calabacilla”, dijo y agregó finalmente que “yo quisiera que vean la cara o habrán visto en los incendios a nuestro bomberos, no dan más, están totalmente saturados y ni el Estado ni los funcionarios ven que en esa zona del departamento Concordia se quemaron alrededor de 1300 hectáreas y nuestras tareas siempre priorizaron los focos que estaban cerca del pueblo y las viviendas”, espetó Arce.