SI ES VERDAD, LO DIJO EL PRESIDENTE: «El 50% de inflación en 2021 es un avance de los Argentinos»»

CUANDO A VOS CIUDADANO TE TOMAN DE PELOTUDO Y LOS SEGUIS VOTANDO, SOS MÁS PELOTUDO TODAVÍA

Tras conocerse el índice de precios anual, el presidente tildó como punto positivo que la cifra de diciembre sea un 0,2% menos que el año previo. Desde la oposición reclaman un plan económico.

Alberto Fernández encabezó este jueves en la Residencia de Olivos la firma de la nueva etapa del programa +Precios Cuidados y casualmente fue luego de que el INDEC informara la inflación de diciembre pasado. Al respecto, el Presidente hizo una curiosa defensa.

La inflación de diciembre fue de 3,8% y el Índice de Precios al Consumidor (IPC) acumuló una suba de 50,9% a lo largo de 2021, según informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos. “Estamos ordenando las cuentas públicas sin que el pueblo sufra porque nos preocupa que el pueblo sufra con la inflación”, dijo Alberto fernández. ”Estamos trabajando para ello, ya que el índice de inflación de diciembre fue menor al de diciembre de 2020 y eso es un avance”, agregó.

Destacó que en la Argentina la inflación “no tiene una sola causa” sino que implica “aspectos que van desde lo psicológico hasta lo monetario”.

“Así como estamos preocupados por la cuestión fiscal, y tratamos de ir ordenando las cuentas públicas sin que esto signifique una merma de derechos y que el pueblo sufra lo que no debe sufrir, del mismo modo nos preocupa que la inflación no crezca y se consuma el ingreso de los que viven de un sueldo”, subrayó el Presidente.

En ese punto, Fernández reiteró que “la inflación en la Argentina no es el resultado de la emisión monetaria sino el resultado de muchas cosas”. “Cuando la inflación aparece, nadie sufre más que el vive de un sueldo, porque el sueldo no puede correr detrás de la inflación permanentemente. En algún momento se ve superado y rinde menos”, reflexionó.

Asimismo, el mandatario puntualizó: “Ya tuvimos un mes de diciembre con una inflación más baja que el diciembre del año anterior. Esperemos que esta senda descendiente de la inflación se sostenga, y eso depende de todos y de todas”.

“Basta de pelearnos, ya nos peleamos mucho tiempo, basta de discutir. Está claro que tenemos intereses distintos, pero en algún punto los intereses tienen que ser concurrentes. En algún momento tenemos que ganar todos, los que producen, los que trabajan, los que producen los alimentos y los que los consumen”, sentenció.

En otro tramo de su discurso, agradeció a los empresarios por el acompañamiento ante el pedido del Gobierno de que regulen el uso de energía en la producción para evitar un nuevo apagón, producto de la alta demanda energética.

“Tenemos una ola de calor que no se repetía hacía no sé cuántos años. Tuvimos que pedirle a muchos empresarios que por favor hoy moderen la producción porque preferíamos que los hogares no sufran, aunque paremos un poquito a la producción. Y nos acompañaron”, ponderó Fernández.