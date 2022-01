Un jovencito cayó a un aljibe de seis metros y tras 24 horas lo rescataron

Se informó a UNO, que el niño de 13 años oriundo de General Ramírez, decidió a las 13 de ayer, ir a visitar a unos familiares en la zona rural de esa localidad, pero cercana también a Aranguren. El menor nunca llegó a destino, por lo que este sábado, sus familiares radicaron el pedido de localización ante la llamativa ausencia.

Desde la Comisaría de General Ramírez, se detalló: «En horas del mediodía se recibe exposición policial por ausentismo de un menor de 13 años de edad, quien se ausento en el día de la víspera de la casa de su abuela materna, en un rodado, bicicleta playera. Tomado conocimiento de la misma y alertando a la Comisaría vecina de Aranguren, Departamento Nogoyá, el personal de esa dependencia informa que en horas de la madrugada habían hallado en camino rural entre ambas localidades un birodado abandonado, desconociendo de su propietario».

«Con ambas novedades y pudiendo saber luego que el rodado encontrado pertenecía al menor en cuestión, se procede a efectuar, con conocimiento del magistrado local, un rastrillaje en la zona, tratándose de un camino alterno, rural, distante a unos 3 kilómetros del casco urbano de General Ramírez, de allí e introduciéndose por campo sembrado con maíz a unos 200 metros aproximadamente del camino, en una arboleda se encontraba un aljibe del cual provenían gritos, que al llegar al lugar se constató que se trataba del menor en referencia», se añadió en la comunicación oficial.

Primeramente el personal policial «calmó al menor, a su vez se alertó y se solicitó en el lugar la presencia de la ambulancia y personal de bomberos voluntarios para su extracción. Pero con la premura del caso y ante el conocimiento de que el menor manifestaba encontrarse bien, los uniformados allí presentes de Comisaria Ramírez y Aranguren, pudieron rescatar al joven del interior del aljibe, el cual posee unos 5 a 6 metros de profundidad».

«Ya con el menor afuera del pozo, se lo condujo al hospital para curaciones en sus manos debido a quemaduras producto del descenso brusco realizado con una cuerda de nylon, y un corte con vidrio en uno de sus pies», se alertó desde la comisaría.

Es de mencionar que dicho menor manifestó que cayó al mismo en le día de la víspera en horas del mediodía «pero a pesar de sus gritos desaforados nadie lo escuchó, que desde ese momento no comió ni bebió líquido y por la noche paso mucho frio, hasta el día de hoy, que los uniformados dieron con él. Con la buena fortuna de haberlo podido extraer del lugar sin mayores inconvenientes, por cuanto es loable el agradecer el procedimiento efectuado en el lugar, así mismo agradecer la predisposición rápida de bomberos aunque no tuviera intervención, saber que se puede contar con un amplio abanico de trabajo es dable de ser mencionado».

En el lugar el personal que extrajo al menor se trataría del «Oficial Ayte. Strack G., Cabo 1º Sosa M., el Segundo Jefe de Comisaría Aranguren Sub Crio. Panizza C. y el Jefe de Comisaría Ramírez Sub Crio. Arias L. Debido a la sucedido, también se dio intervención al médico de policía quien efectuó su auscultación médica y posteriormente se culminó haciendo entrega del menor a su abuela quien agradeció con lágrimas el buen y rápido accionar policial», se enumeró desde la Policía de Ramírez.