ASEGURAN QUE EL CONFLICTO CON IOSPER Y CON EL PAMI, AGUDIZA LA SITUACIÓN ECONÓMICA DE LOS SANATORIOS LOCALES

Desde la cámara sanatorial de Concordia, admitieron que la situación de los nosocomios privados es muy preocupante. Reconocieron que el conflicto con el IOSPER es crónico y además comentaron que el problema con el PAMI es preocupante. Reconocieron que la realidad para los sanatorios de nuestra ciudad es alarmante porque, según dijeron, son “mínimos los ingresos” y que los egresos para los insumos “están dolarizados”.

En este sentido, El Dr. Juan Carlos Montangie, Director Médico del Sanatorio Concordia y Secretario de la Cámara Sanatorial de nuestra ciudad, reconoció que: “la situación es siempre conflictiva porque, primero, por el bajo honorario y la gran inflación que sufrimos, si la inflación impacta en una forma muy importante, nosotros, a la mayoría de los insumos los tenemos dolarizados, los insumos van con el precio del dólar y el dólar se escapa y el ingreso va muy lento, es muy poquito y tenemos conflictos”, dijo y admitió que “no es fácil mantener los valores que se mantienen. Según el jefe, el encargado del IOSPER, no tenemos más ingresos. A nosotros los egresos cada vez se nos van por las nubes, entonces es un conflicto eterno”, lamentó el médico.

Del mismo modo el galeno puntualizó que: “hay otro problema que tenemos que es con las auditorías y es la tardanza del sistema en las auditorías. Sobre este tema nosotros insistimos desde hace varios años para tener auditoría de terreno, para poder ser más ágil, que vengan y vean la necesidad”, dijo y lamentó que “ellos hacen una auditoría a través del sistema, ese sistema te lo ven o no te lo ven, y te lo ven y te cuestionan, te cuestionan el papel y no al paciente y entonces entramos en conflictos importantes”, reconoció.

Más adelante Montangie comentó que: “el que tiene el mercado de IOSPER más importante es el Sanatorio Garat, que tiene en deuda con IOSPER en estado de situación de auditoría, un monto muy importante y eso le afecta a la economía y el riesgo es muy importante”, advirtió.

EL PROBLEMA CON EL PAMI ES CRÓNICO

Por otra parte, el galeno se refirió a la situación del PAMI con los sanatorios locales, es ente sentido reconoció que: “el problema con el PAMI es crónico, es realmente agarrarlo o dejarlo, tiene conflictos y se creen que lo van a manejar desde Buenos Aires detrás de un escritorio”, dijo y reclamó que “te imponen cosas que en la práctica son imposibles, las cifras que estamos cobrando cada vez son menos y en el porcentaje cada vez son más los PAMI, Para mí las exigencias son más y no sé en el Sanatorio Concordia hasta dónde vamos a poder aguantar esta situación”, adelantó el médico.

Sobre el mismo tema, Montangie explicó que: “el problema es que tenemos interlocutores válidos, pero que se me entienda bien, queremos interlocutores que nos solucionen los problemas. Es decir, que trasladan los problemas, pero nosotros no tenemos acceso a donde se toman las decisiones”, dijo y comentó que “nosotros les planteamos cual es nuestra realidad, nos dicen que los van a trasladar a nuestros problemas, pero no vemos la solución”, dijo y recordó que “hay una resolución del mes de julio, donde el PAMI como todas las obras sociales, den un aumento sistematizado del 9% y otro del 9% ahora en enero, y eso no se cumplió y ni saben por qué”, rezongó el médico.