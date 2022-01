EMPRENDEDORES LOCALES RECIBIERON APORTES Y CERTIFICADOS

Desde la Secretaría de Producción y Desarrollo Social del municipio, destacaron la entrega de aportes y certificados a diferentes emprendedores locales. Además, comentaron ante nuestras páginas que llovieron aproximadamente unos 80 milímetros durante el martes y resaltaron que no hubo que evacuar personas afectadas por las precipitaciones, ni tampoco se originaron grandes problemas tras el temporal.

En este sentido, en dialogo con Fernando Barboza, comentó que: “se llevó a cabo una entrega de aportes y certificados a diferentes emprendedores hoy de mañana (por ayer). Estuve acompañando a la Subsecretaría de Empleo del Municipio, conjuntamente con Guillermo Zatalía, que es el representante del Ministerio de Trabajo de la Nación, estuvimos entregando certificados y microcréditos”, dijo y admitió que “esto es una muestra más de lo que es la articulación que hacemos con Provincia y Nación, en función de traer proyectos y traer microcréditos”, dijo y valoró: “es importante traer todo lo que sea y que esté alcance para que los jóvenes de Concordia para que se puedan capacitar, eso es lo que nos ha indicado el intendente y en ese sentido estamos trabajando”, resaltó.

HUBO LLUVIAS, PERO NO HUBO VIENTO

Respeto del temporal de lluvia del día martes, Barboza comentó que: “afortunadamente los vientos no acompañaron las lluvias ocurridas desde horas muy tempranas de ayer (por el martes) y al no haber viento, el temporal no hizo destrozos en los barrios de nuestra ciudad”.

Del mismo modo el funcionario valoró que: “estuvimos recorriendo con los equipos del área de Desarrollo Social y de Servicios Públicos, tratando de certificar si hubo problemas o situaciones que se puedan presentar como anegamiento de calles o caídas de ramas, afortunadamente nada de esto ocurrió”, admitió Fernando Barboza.

No obstante, el funcionario aclaró que: “algunos vecinos tuvieron problemas en las salidas de los barrios, sobre todo por las calles de tierra pero sin que pasara a mayores”, dijo y admitió que “80 milímetros de agua caída es un volumen importante pero no se registraron grandes inconvenientes y estamos trabajando bien”, resaltó y explicó que “en caso de presentarse una situación que requiera atención, los vecinos pueden llamar al 103, teléfono de Defensa Civil, quienes inmediatamente avisan al área correspondiente para su intervención”, aclaró.