FAMILIAS DEL BARRIO LAVARDÉN A PUNTO DE SER DESALOJADAS, PIDEN QUE EL INTENDENTE LES FIRME UN PAPEL

Vecinos del barrio Lavardén, quienes están intimados por un insensible abogado que los va a desalojar a fin de mes, llegaron hasta las barbas del intendente para reclamar una urgente respuesta del municipio. En una ruidosa protesta contra las puertas mismas del palacio municipal, pedían a gritos “que salga Francolini y que dé la cara”.

El encendido reclamo de los vecinos ocurrió ayer a media mañana cuando varias familias que viven en las inmediaciones de calle Concejal Veiga, entre Vito Moreno y Padres Capuchinos, en el corazón mismo del barrio Lavardén, expresaron que: “estamos reclamando porque tenemos entre 10 y 15 días para que nos desalojen y nadie todavía nos dio una respuesta, nosotros no nos vamos a ir de ahí. Nos están obligando a hacer cosas que no queremos hacer”, advirtió Fátima Avalos, al tiempo que recordó: “nosotros somos familias que estamos desde hace más de 20 años viviendo en el barrio y el intendente no se quiere hacer cargo”, dijo.

“Queremos que el intendente nos firme un papel para que el Concejo Deliberante, que según nos dijeron, no van a dejar que nos desalojen y puedan votar esa propuesta. Por eso estamos acá -aclaró Fátima- para decirle señor intendente Francolini que baje y nos atienda, que firme un papel que nosotros necesitamos que él firme para que se pueda evitar la fecha de desalojo”, rogó Fátima.

“LE PEDIMOS AL JUEZ BELÉN QUE INVESTIGUE POR QUÉ GIAMPAOLO TOMÓ POSESIÓN DE ESOS TERRENOS”

Por su parte Norma Zabala, otra de las vecinas intimadas, dijo ante nuestro medio que: “queremos que el Juez Belén investigue por qué esos terrenos fueron donados en el año 2011 y somos tres familias que estamos siendo perjudicadas”, dijo y agregó que “la verdad te digo que esto a mí no me gusta. No me gusta venir a hacer un reclamo acá pero el intendente no nos da respuesta. No hay respuestas y él (por Francolini) es el que se tienen que hacer cargo porque tenemos poquitos días para salir de ahí y no tenemos lugar”, dijo y resaltó que “yo lo único que le pido al juez Belén es que se investigue bien por qué fueron donados esos terrenos y por qué el abogado Mariano Giampaolo después tomó posesión de esos terrenos. Él (por el abogado) ahora es el dueño, pero por qué es el dueño si nosotros hace muchos años que estamos ahí. ¿Por qué compró con gente adentro?, eso es lo que pedimos, que investigue el juez Belén”, reclamó y advirtió que “a fin de mes seríamos desalojados y no tenemos respuesta hasta el momento, y no tenemos donde ir con los niños. Esperemos que no nos obliguen a hacer cosas que no queremos hacer”, advirtió.