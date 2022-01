UNA ONG RECLAMA POR LA FORMACIÓN DE UN ENORME BASURAL EN LA ZONA SUR

Desde una ONG denunciaron públicamente que se ha formado un enorme basural en la zona sur de nuestra ciudad, más concretamente, entre Carretera La Cruz y la Defensa Sur. Además, aclararon que es en toda esa zona se están formando montañas de basuras y que nadie hace nada. Mostraron preocupación porque desde la oficina donde están las esclusas de la Defensa, les abren los portones para que pasen los carros cargados con bolsas de residuos para arrojarlos en lugares no autorizados.

En diálogo con Martín Ava, referente de la filial local de la ONG ambientalista Eco House, comentó que: “fuimos a hacer una visita a este basural clandestino y nos llamó poderosamente la atención de que el lugar no está autorizado para funcionar con ese destino. La verdad es que ya era ya un basural grande, pero con el correr del tiempo continuó creciendo”, recordó.

Del mismo modo, Ava precisó que: “hace pocos días nosotros volvimos a visitar el lugar, nos metimos y comenzamos a recorrer la zona, yo diría que tiene entre 100 y 200 metros de residuos apilados”, dijo y resaltó que “se ven los carros o las camionetas 4×4 tirar todo tipo de basuras y la gente se ha acostumbrado a tirar todo ahí, siendo que no es un lugar habilitado porque en nuestra ciudad, el único lugar habilitado es el único es el Campo del Abasto”, recordó.

Posteriormente, Ava detalló que: “en toda esa zona donde están apilando bolsas y bolsas de basura, hay una vegetación tapada de bolsas plásticas”, no obstante objetó que “en el lugar, la Municipalidad de Concordia tira ahí en ese mismo lugar, ramas o lo que juntan cuando un vecino llama, y eso no está mal porque cortaste árboles o vegetación en tu casa y hay que tirarlas”, no obstante dijo: “no se entiende cómo el gobierno municipal permite que exista este basural no autorizado donde además es una zona de permanente quema, siendo que también las quemas están prohibidas”, aclaró.

Sobre los reclamos ante las autoridades, Ava reconoció que: “aún no hemos tenido respuestas en el municipio y por lo tanto hemos etiquetado en las redes sociales a los funcionarios, pero lo que han hecho ellos es desetiquetarse”, no obstante valoró que: “al visibilizar el tema hemos recibido una gran repercusión en la sociedad de Concordia”, reconoció.