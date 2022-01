Por el viaje al Caribe, denunciaron penalmente a los directores del PAMI

La presentación judicial la hizo la diputada Graciela Ocaña mientras el Gobierno busca dejar atrás el escándalo.

La directora y el subdirector del PAMI, Luana Volnovich y Martín Rodríguez, respectivamente, fueron denunciados penalmente por la legisladora de Juntos por el Cambio y extitular de ese organismo, Graciela Ocaña, tras el viaje de ambos a una isla mexicana, lo que despertó una fuerte polémica.

Según informa La Nación, la denuncia de Ocaña es por los posibles delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público, abuso de autoridad y malversación de caudales públicos, entre otros. La presentación recayó en el juzgado federal a cargo de Luis Rodríguez.

La denuncia llega en momentos en que el Gobierno busca dar por terminado el escándalo, pero admite que debe haber una definición en la cúpula del organismo, ya que sus titulares no pueden ser pareja.

Volnovich y Rodríguez, directora y subdirector del organismo, fueron retratados en un bar de la isla de Holbox, en México. El caso despertó una fuerte polémica teniendo en cuenta que no solo desobedecieron la recomendación presidencial de que los funcionarios vacacionaran el país sino también que dejaron acéfalo al organismo. En su denuncia, Ocaña sostuvo que “la “escapada romántica” al caribe mexicano de la Directora Ejecutiva y el Subdirector Ejecutivo de la obra social de los jubilados, generó una situación de acefalía que habría repercutido y afectado el gobierno de la organización, y de esta forma se habrían visto afectadas las prestaciones que brinda el PAMI a sus afiliados”.

Tras lo que consideró que se trata de “un hecho escandaloso que tendría serias consecuencias en la vida real ya que la acefalía de una obra social como el PAMI, que brinda servicios de salud a millones de jubilados, repercute seriamente en el modo y el tiempo y forma en que los beneficiarios reciben las prestaciones, que, dicho sea de paso, en algunos casos revisten cuestiones de vida o muerte”.

Refiriéndose a la foto conocida la semana pasada, Ocaña sostuvo que “la situación que he descripto no merecería ninguna observación particular, siempre y cuando se tratase de dos simples ciudadanos disfrutando de sus vacaciones, pero esta circunstancia no se corresponde al caso en particular ya que se trata de dos funcionarios públicos, designados mediante decreto presidencial”.

La legisladora también agregó que, “en definitiva, se trata de personas que revisten el carácter de funcionario público y a partir de esta circunstancia las conductas por ellos desplegadas podrían constituir delitos contra la administración pública”. Y aseguró que Volnovich “obró como mínimo con falta de diligencia y falta de responsabilidad, por viajar de forma simultánea al exterior con el segundo a cargo de dicha institución”.

En uno de los tramos centrales de la presentación judicial se consigna que “el comportamiento desplegado por los funcionarios viola expresamente la disposición contenida en el artículo 3º del Decreto de Necesidad y Urgencia 02/2004 que establece la modalidad de gobierno del INSSJP-PAMI”. Ese Decreto dispone que el PAMI “es dirigido por un Órgano Ejecutivo de Gobierno integrado por un Director Ejecutivo y un Subdirector Ejecutivo, ambos designados por el PODER EJECUTIVO NACIONAL”. Tras lo que contempla que “el Director Ejecutivo a que se refiere el artículo anterior tendrá las facultades de gobierno y administración establecidas en la Ley N° 19.032 y sus modificatorias para el Directorio Ejecutivo Nacional y será asistido por el Subdirector Ejecutivo, el que ejercerá las funciones que le encomiende el Director Ejecutivo y lo reemplazará en caso de ausencia o impedimento”.

Ocaña agrega que ambos funcionarios “no podían desconocer esta situación, y sin embargo, actuando con total desprecio por las normas que reglamentan el ejercicio de su cargo y por el bienestar de los afiliados, optaron por realizar este viaje juntos para disfrutar las playas del caribe mexicano sin importarles las consecuencias”.