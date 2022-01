UN DELINCUENTE ENTRETUVO A UN COMERCIANTE Y SE ROBÓ UN PARLANTE DE UNA CASA DE COMPUTACIÓN

Un solitario individuo ingresó a una casa de computación que está ubicada en calle 25 de Mayo al 870 aparentando ser un cliente y cuando el vendedor se distrajo, el individuo develó sus verdaderas intenciones. Se robó un parlante de un importante valor de mercado mientras el propietario buscaba lo que el ladrón le había pedido y luego se retiró. El comerciante se dio cuenta que le faltaban cosas y se puso a observar el video de la cámara de seguridad y ahí se dio cuenta de lo que le habían robado. Aseguran que “la policía lo conoce porque tendría antecedentes con el mismo modus operandi y sería el baterista de una banda de rock.

Sobre el robo, Ádan Fraga, propietario de una casa conocida como Compunet, de implementos, comentó que: “tipo siete y media más o menos, con la excusa de comprar un cable, yo lo atendí y yo sospeché sospeche un poco por el aspecto pero bueno, uno me seguía por el aspecto, el muchacho vino por un cable y cuando me di vuelta, él fue preparando lo que se robó porque ya cuando yo me di vuelta a buscar un cablecito, se ve que el tipo fue buscando la manera de sacarme algo y cuando apenas me di vuelta para buscar otra cosa sacó, el parlante y lo guardó entre las piernas donde tenía la mochila, y luego me compro lo que vino a buscar y lo llevo”, detalló.

Del mismo modo el comerciante de elementos de informática, señaló que: “al vídeo recién lo miré como a la media hora más o menos, como tengo un interruptor acá que prende unas luces, me acerqué y me di cuenta que no tenía tres parlantes que me faltaban”, dijo y puntualizó que “era un parlante de color azul que estaba en la caja que, más o menos tiene un valor de mercado de más o menos cinco mil pesos”, opino.

“Según me dijo un policía, el muchacho es conocido, es músico de una banda de rock, pero se ve que el muchacho está mal -dijo Ádan, al tiempo que sostuvo- los comerciantes no tenemos la culpa, yo no tengo la culpa que el muchacho esté así y que por eso me venga a robar a mi negocio”, rezongó Fraga.