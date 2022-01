FAMILIARES DE JOVEN ASESINADO POR UN CELULAR A LA SALIDA DE LOS CORSOS, RECONOCIERON QUE LA INVESTIGACIÓN ESTÁ MUY AVANZADA

Una de las hermanas del jovencito asesinado por haber intentado recuperar un celular que, minutos antes, le habían quitado a punta de arma de fuego un par de malvivientes, adelantó ante nuestras páginas que la investigación está muy bien encaminada y que los autores ya fueron observados en todos sus movimiento anteriores y posteriores al hecho, a través de varias cámaras de seguridad.

Vanesa Godoy, hermana del joven asesinado, expresó que: “mi hermano había salido a divertirse un rato. Es aberrante, como lo mataron a Luis, la vida de mi hermano no valió nada para ellos. Yo digo que estos asesinos si hubieran tenido la mitad de la educación que recibimos nosotros tal vez esto tal vez no hubiera pasado. Nosotros nos formamos solos porque falleció a temprana edad, los más grandes cuidamos a los más chicos mandándolos a la escuela, enseñándoles a trabajar. Nosotros somos unos cuantos hermanos, uno de ellos vive a una cuadra de donde ocurrió el hecho. Yo -dijo Vanesa- vivo en de Moulins y Laprida, mi mamá vive en Ituzaingó y Gregoria Pérez y Luisito alquilaba en calle De Los Viñedos y Concejal Veiga (barrio Lavardén), él vivía solo”, comentó.

Del mismo modo, la hermana de Luis Godoy reconoció que: “la verdad que estamos indignados, estamos destrozados. Yo tengo mucha rabia, yo no le deseo el mal a nadie, pero en este momento a ellos les deseo lo peor, aunque eso no me devuelva en nada a mi hermano, pero les deseo lo peor, que no puedan vivir en paz, ni siquiera medio día de su vida”, dijo al soltar el llanto contenido.

Respecto de los sospechosos haber asesinado a Luis, Vanesa dijo que: “sabemos que hay muchas sospechas porque las autoridades estuvieron levantando imágenes de las cámaras de toda la zona, sabemos que la investigación está muy avanzada. Sabemos que están siguiendo las cámaras de calle 25 de Mayo, desde donde los siguieron a mi hermano y a los amigos que iban con él”, dijo y admitió que “sabeos que la policía ya estuvo mirando varias cámaras y entendemos que la investigación está muy avanzada porque aparentemente ya tienen información muy importante. Esperemos que Dios los guíe y que los encuentren rápido”, expresó Vanesa.