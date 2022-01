HOMICIDIO DE GODOY: PARA LA POLICÍA, LA INVESTIGACIÓN ESTÁ MUY BIEN ENCAMINADA

Desde la Jefatura Departamental de Policía de nuestra ciudad, brindaron algunos detalles del homicidio de Luis Godoy, de 24 años de edad, hecho ocurrido en la madrugada del domingo, luego que el jovencito saliera de los corsos y a pocas cuadras fuera interceptado por al menos dos malvivientes que, a punta de arma de fuego, le sacaron el celular y cuando Godoy los corrió para recuperarlo, aparentemente le dispararon tres veces, dos tiros no impactaron en el joven pero el tercer disparo lo hirió de muerte.

El Comisario Mayor Juan Beguerie, subjefe de la Policía Departamental Concordia, informó que: “lo de este muchacho fue una muerte por un disparo de arma de fuego”, no obstante se excusó “en este caso, no es que ocultamos información, al contrario, la resguardamos porque estamos en plena etapa investigativa”, dijo y aclaró que “con el fiscal Zabaleta estamos muy bien encaminados porque tenemos muchos elementos que le hemos dado a la fiscalía”, dijo y reconoció que “nos restan algunos más pero estamos muy bien encaminados”, expresó ante nuestras cámaras.

Del mismo modo el policía mencionó que: “el hecho se produjo pasadas las 3 de madrugada en calle Rawson, entre Alvear y Chile cuando el joven venía con unos amigos de haber participado de los corsos de Concordia”, dijo y mencionó sobre las imágenes de las cámaras de video. “El tema de las filmaciones está dentro de la etapa de investigación. Sabemos que las mismas pueden ayudar. En cercanías de donde ocurrió el hecho hay cámaras y también sabemos que hay cámaras domiciliarias”, no obstante, se dirigió a la comunidad mencionando que: “la persona que crea conveniente aportar imágenes, que nos llamen que las pasaremos a buscar si no es que el personal ya no pasó a buscarlas”. Dijo y destacó que: “hasta el momento no tuvimos problemas en que la gente colabore con la prestación de las imágenes”.