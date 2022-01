HERMANOS Y TESTIGOS DEL HOMICIDIO DE GODOY SE ENTREVISTARON CON EL FISCAL

Fabio Zabaleta en representación del Ministerio Publico Fiscal de Concordia y a cargo de la investigación por el homicidio de Luis Godoy, convocó a testigos y hermanos de la víctima, quienes pidieron el apoyo de la comunidad de Concordia para buscar de todas las maneras posibles que este crimen no quede impune y poder esclarecer qué pasó esa noche.

Vanesa y Raúl, hermanos de la víctima, dialogaron con cronistas de este medio para informar que anduvieron ayer todo el día en fiscalía. “El fiscal nos dijo que están trabajando, nos dijo que están trabajando todavía”, señaló Vanesa, quien rezongó que “no tienen nada, nada de nada todavía, nada certero, muy lento todo”, no obstante, admitió que “sabemos que estas investigaciones llevan tiempo”, dijo y acotó que “nosotros como familiares estamos muy ansiosos, pero tenemos mucha confianza en ellos porque están trabajando”, aunque reconoció que “información no nos dan nada de nada. Solamente nos dijeron que alguna pista firme no tienen, no tienen nada de nada, pero nos pidieron que tengamos mucha paciencia”, insistió Vanesa.

“NOS DIJERON LOMISMO, QUE NO HAY NADA”

Cuando este medio consultó a Raúl, hermano del joven asesinado, le dijo a nuestros cronistas que: “el fiscal nos dijo lo mismo que ayer (por el lunes) nos dijo lo mismo, nos dijo que no hay nada todavía”, comentó mientras acompañaba por los pasillos de tribunales a los dos testigos del crimen de su hermano Luis Godoy. Los jovencitos, visiblemente conmovidos y sin poder entender lo que pasó, admitieron que están muy mal y no poder hablar. Aunque se excusaron de no poder brindar más detalles, comentaron de manera muy escueta algunas palabras ante nuestro medio.

«NUNCA CREIMOS QUE PODIA PASAR ESTO» DIJO UN TESTIGO

Uno de los dos amigos que acompañaban a Luis Godoy cuando fueron emboscados por los bicichorros dijeron a EL SOL que están conmovidos por el crimen. Uno de los dos amigos que acompañaban a Luis Godoy la madrugada fatal del domingo, de regreso de los Carnavales de Concordia, cuando fueron emboscados por dos bicichorros que los asaltaron para robarles el celular, lo que lograron con Godoy, pero éste intentó recuperarlo recibiendo de respuesta disparos de armas de fuego cuyo calibre todavía no pudo ser determinado y uno de los cuales impactó en el tórax, interesándole órganos vitales que determinaron su muerte a los pocos minutos de haber ingresado a la guardia del hospital Delicia C.Masvernat, dijo esta mañana en el hall de tribunales de Concordia de calle Mitre que «NUNCA PENSAMOS QUE PODIA OCURRIR ESTO» (por el crimen). El joven, profundamente conmovido, no parece tranquilo, por el contrario, presa no solo de la emoción y el deseo de justicia sino también de temor por el poco valor que le asignan a la vida los bicichorros, es probable que no pueda reconocer a los delincuentes. En este sentido, EL SOL pudo saber que declaró que los delincuentes «estaban con gorra» un recurso que usan los delincuentes al cometer sus malandanzas y dificultar su identificación, como los motochorros usan casco. Si no aparecen pronto grabaciones que apunten la investigación esta puede quedar empantanada hasta que los bicichorros salgan a cometer otro hecho, ya cebados por el poder que les dio disponer de la vida de una persona, seguramente más temprano que tarde, saldrán de su madrigera, dispuestos nuevamente a asaltar y cubrir su huida a los balazos.