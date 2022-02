PALABRAS DE ALGUIEN QUE SABE Y MUCHO: «La Selección puede jugar sin Messi», dijo Basile y pidió a Dibu Martínez que se calme

Si se habla de historia en el fútbol argentino y en la selección nacional, probablemente Alfio Basile sea uno de los primeros nombres que aparezcan en la conversación. Luego de unos meses sin hablar, el Coco, más que contento con la Scaloneta, reapareció en los medios y habló de todo: criticó a Reinaldo Rueda por el planteo de Colombia ante la Albiceleste, le pidió al Dibu Martínez que se calme y explicó que el seleccionado encontró al mejor reemplazante de Lionel Messi.

«A la Selección Argentina la vi como siempre, superior al rival. Colombia me defraudó, pobre ‘Pacho’ Maturana lo que debe pensar con este nuevo técnico. No se puede creer cómo paró el equipo contra Argentina cuando tenía necesidad de ganar. Jugaba con miedo, terror y en campo de ellos. Justo la contra mía y de Pacho», dijo el ídolo de Racing recordando justamente a Maturana, quien era el entrenador de la selección colombiana en los años 90′, cuando los cafeteros le ganaron 5-0 a la Celeste y Blanca en el Monumental.

«No puedo creer cómo jugó con el miedo que tenían. Yo sé que Argentina y Brasil son superiores a todos, pero no puedo creer el cagazo que tenían los colombianos, era terrible», sentenció el Coco, totalmente indignado, en declaraciones a Radio Cooperativa.

Además, el único entrenador que supo dirigir a Diego Armando Maradona y Lionel Messi, hizo hincapié en se encontró a un reemplazante del diez. «El equipo reemplaza al talento de Messi, porque él, que es un monstruo, ahora perdió un poquito de velocidad, erra goles que antes no erraba. Igualmente no hay nadie que lo pueda reemplazar, lo tiene que hacer el equipo entero, no hay un nombre propio que lo pueda hacer. El más parecido es Dybala por la posición pero no le podemos poner la presión a él».

«Argentina es un equipo moderno, que cambia de sistemas y tiene todas las variantes, los jugadores nuevos no hubo uno que haya fracasado, todos bien. . . igual ya había una base de cuatro jugadores que siempre responde», sostuvo sobre el recambio que logró encontrar Scaloni y agregó: «La selección puede jugar sin Messi, pero yo prefiero que juegue él porque siempre genera una o dos situaciones de gol. Además genera miedo. Si Colombia veía que figuraba él en la planilla jugaba dentro del área grande, ja».

«A la Argentina no le tienen respeto ya, le tienen miedo. Yo no podía creer cómo se paró la cancha, hasta jugadores como Cuadrado no pasaban la mitad de la cancha», dijo de manera contundente.

Su consejo a Dibu Martínez

Cuando al Coco le preguntaron por el arquero de la Albiceleste, enseguida respondió. «Es muy probable que los rivales le empiecen a tomar bronca. . . como arquero no lo podemos discutir, juega siempre bien. No tenés que cargar a nadie, menos siendo superior», advirtió.

Además, sostuvo: «Le hubiese dicho que se calme un poco, me imagino que Scaloni algo le ha dicho porque no es ningún boludo y tiene muchos años de vestuario. Sabe que los contrarios te están esperando y algún día cuando se tomen revancha y le salga algo mal al Dibu, le pueden cobrar el doble y no lo va a sentir bien».

