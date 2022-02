“ARREGLEN ESA RUTA”: PIDIÓ EL KUN AGÜERO. MENOS MAL QUE NO PASÓ POR LA 18

El “Kun” apuntó hacia las autoridades de la provincia de Entre Ríos por el estado “desastroso” de la ruta N°6. “No sé quién mierda debe, pero arreglen la ruta!”, reclamó el Kun. “No sé quién mierda tiene que arreglarla, pero por favor, arreglen esa ruta!”, criticó. Pero la verdad es que afortunadamente el ex futbolista no pasó por la ruta 18 porque le daba un ataque si se enteraba que un tramo costó (3.014.239.651 pesos) para que en pocos meses quede como está.

El recientemente tramo inaugurado por el gobernador Gustavo Bordet, quien con bombos y platillos junto a funcionarios provinciales y nacionales, habilitaron un tramo de la nueva autovía de la ruta nacional 18, desde arroyo Sandoval hasta la intersección con la ruta nacional 14. El tramo inaugurado en el mes de julio por el gobernador es un verdadero desastre. Son unos cuantos kilómetros de recorrido que ya están poceados en todo su trayecto y emparchado de punta a punta. Sobre todo el trazo nuevo que alcanza unos 20 km. que pasa por el costado de la localidad de San Salvador.

Realmente es una vergüenza ver cómo está ese asfalto que tiene un espesor de una hoja de papel. Ese tramo le costó al contribuyente una fortuna (3.014.239.651 pesos) y demandó aproximadamente 300 trabajadores, pero la carpeta que le pusieron es un «AFANO» con todas las letras, es un «AFANO» a mano armada y lo peor es que nadie se pone colorado por esa metida de mano en el bolsillo a los entrerrianos”. De vez en cuando se ve un camión de la empresa a cargo de la obra, emparchando los enormes y peligroso pozos (Crater) que tiene el recientemente tramo inaugurado por Bordet y una runfla que, por supuesto, de la foto nadi se acuerda y ahora nadie va a dar la cara, y lo peor es que los medios de esa región parecen no estar enterados, no saben, no contestan y no opinan sobre el «AFANO».