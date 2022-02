9 AÑOS DE CÁRCEL PARA EX GUARDIA URBANA POR COMERCIALIZACIÓN DE ESTUPEFACIENTES

Se trata de un ex trabajador municipal, quien fue condenado a nueve años por comercialización de estupefacientes. Actualmente circula en libertad hasta que quede efectiva la sentencia firme, según explicó el fiscal que entiende en la causa.

En este sentido, el Dr. Fabio Zabaleta, a cargo del Ministerio Público Fiscal actuante en la causa de Marcelo Fabián Ledesma por un hecho de tenencia de estupefacientes con fines comerciales ocurrido en febrero de 2019, comentó que cronistas de El Sol-Tele5 que Ledesma “fue llevado a juicio por dos hechos. El primer hecho ocurrió en nuestra ciudad y, el segundo, en la terminal cuando llegaba a nuestra ciudad transportando una gran cantidad de dosis de estupefacientes listas para ser vendidas al consumidor”, explicó.

Del mismo modo el letrado aclaró que: “el fallo de la sentencia fue por decisión unánime, por un total de nueve años de prisión efectiva. El tribunal estaba integrado por los doctores jueces Lafourcade, Degano y Caprarulo”, detalló y agregó que “la Fiscalía había pedido 10 años y le dieron uno menos, pero estamos conformes de igual manera”, expresó Zabaleta.

El imputado fue llevado a juicio como sujeto individual y no como integrante de una organización criminal, según expuso el fiscal. Sin embargo, “en el legajo había pruebas e información en donde se vinculaba al imputado con familias que son conocidas en este tipo de ambiente de comercio”. Opinó y mencionó que los motivos que llevaron al imputado a realizar comercio de estupefacientes: “en el momento de establecer la pena, uno de los mayores reproches fue que el sujeto no comercializaba estupefacientes para subsistir ni por hambre. Él tenía un empleo, y era uno estable, como lo es un trabajo en la Municipalidad de Concordia que no es para nada despreciable”.

LEDESMA GOZA DE LA LIBERTAD HASTA QUE HAYA UNA SENTENCIA FIRME

El fiscal Zabaleta dijo que Ledesma permanece en libertad, en este sentido el letrado explicó que: “al principio de la investigación, la Fiscalía pidió prisión preventiva y se le concedió 30 días”, aclaró y mencionó que “en un período de prórroga, el Juzgado de Garantías no dictó la prórroga de la preventiva”. Lo mismo ocurrió cuando desde Fiscalía hicieron el pedido de pena, “el tribunal entendió que no había mérito dictar prisión preventiva y de esta forma el imputado actualmente circula en libertad como lo viene haciendo desde un mes después de iniciada la causa”, no obstante aclaró que respecto al peligro de fuga “desde fiscalía se había argumentado esa posibilidad a la hora de solicitar la preventiva una vez que el imputado conoció la sentencia de nueve años”, dijo y mencionó que “el tribunal meritó que el condenado conocía las pruebas que había en su contra y, aun así, siempre que fue citado vino (a la Fiscalía). Pero sí tiene la obligación de presentarse cada 15 días en la Fiscalía y también tiene prohibido salir de la provincia”, advirtió Zabaleta.

LOS HECHOS

Vale recordar que en febrero de 2019, Ledesma había sido aprehendido por la Policía Federal Argentina, transitando a bordo de un Renault 12 en la zona de la Costanera, aquella vez tenía en su poder 400 dosis de droga. Pero su permanencia tras las rejas sólo duró unos días, ya que la prisión preventiva ordenada por el Juez de Garantías Mario Figueroa fue apelada por la defensa y luego anulada por el Juez Pablo Garrera Allende.

Posteriormente, Personal de Toxicología de la Policía de Entre Ríos volvió a detener a Marcelo Fabián Ledesma, miembro de la Guardia Urbana de la Municipalidad de Concordia, con droga en su poder, lista para su comercialización.

En esta ocasión transportaba 102 cebollines de cocaína, cuando fue sorprendido por un control en la Estación Terminal de Ómnibus de la ciudad de Federal.