EL SUB JEFE DE POLICÍA DE CONCORDIA, ASUMIRÁ COMO NUEVO JEFE DEPARTAMENTAL EL 22 DE FEBRERO

A través del Decreto Nº 51 del Ministerio de Gobierno y Justicia, el Gobernador estableció cambios en diferentes áreas de la Policía de Entre Ríos. En Nuestra ciudad asumirá el 22 de febrero, Juan Beguerie, actual Sub Jefe, quien pasará a ser Jefe de la Policía Departamental de Concordia. Una vez asumido, no descarta mover el banco y realizar cambios, tanto en la jefatura como en las comisarías locales.

En diálogo con el comisario Beguerie, Sub Jefe de la Policía local, ahora ascendido a Jefe Departamental de la Policía de Concordia, señaló que: “el día 22 de febrero próximo, a las once de la mañana, se va a realizar el acto de relevo del actual Jefe de la unidad policial, el Comisario Jorge Cancio”, destacó y puntualizó que: “yo -dijo Beguerie- fui designado como Jefe Departamental, y en mi lugar, como Sub Jefe Departamental, fue designado el Sub Comisario Danilo Parodi, quien ya cumplía funciones en esta Jefatura Departamental, como Jefe de División”.

“A partir de ese momento de la designación, tomaremos posesión del cargo”, dijo Beguerie, quien además adelanto los pasos a seguir. “Seguiremos en la parte prevencional, y en la policía judicial como se viene trabajando”, no obstante, puntualizó que “habrá algunos acomodamientos respecto de algunos detalles que se quieran acomodar, reorganizar o reorientar”, aunque aclaró que “la Jefatura Departamental está en marcha y tiene un excelente rumbo, así que uno le colocará su impronta quizás en algunos detalles”, aunque aclaró que “serán detalles muy mínimos”, aseguró Beguerie.

Respecto del trabajo de los uniformados como auxiliar de la justicia, el Comisario mencionó que: “seguiremos colaborando con la justicia, tanto local como la Justicia Federal, como siempre se trabaja”, aseguro y puntualizó que: “respecto de los cambios dentro de la jefatura, eso se verá con un tiempo prudencial, por cuanto también existen ascensos y designaciones de oficiales jefes que pueden estar en esta jefatura y que pueden ser designados en otros lugares, pueden ser trasladados a otras departamentales y después del reacomodamiento que se haga a nivel provincial, veremos si es necesario hacer un reacomodamiento en las partes operativas y comisarías, como en las secciones de esta jefatura y de otras secciones. Eso yo estimo que se harán en caso de ser necesarios y veremos cuál es la mejor manera de reacomodar el personal de los oficiales en jefe que están a cargo, por eso estimo que algún cambio va a haber por razones de los ascensos y los traslados”, destacó.

DESIGNACIONES EN DIRECCIONES PROVINCIALES

Operaciones y Seguridad: Comisario General Marcos Antoniow

Personal: Comisario Mayor Jorge Cancio (quien venía desempeñándose al frente de la Jefatura Concordia)

Ayudantía General: Comisario Mayor Milton Taulada

Asuntos Internos: Comisario Mayor Luís Aguiar

Inteligencia Criminal: Comisario Mayor Edgardo Corona

Toxicología: Comisario Mayor Cristian Hormaechea

Prevención Delitos Rurales: Comisario Mayor Fabio Noya

Inteligencia: Comisario Mayor Walter Nuñez

Prevención y Seguridad Vial: Comisario Mayor Gustavo Palacios

Nuevos designados en Subdirecciones:

Ayudantía General: Comisario Mayor Javier Oertlin

Prevención y Seguridad Vial: Comisario Mayor José Riquelme

Inteligencia: Comisario Mayor Rafael Salcedo

Logística: Comisario Inspector Stella Maris Jacob

Personal: Comisario Inspector Verónica Alcoba

Jefaturas Departamentales

Nuevas autoridades designadas

CONCORDIA

Jefe: Crio. My. Juan Beguerié

Subjefe: Crio. Insp. Danilo Parodi

GUALEGUAYCHÚ

Jefe: Crio. My. Cesar Primo

GUALEGUAY

Jefe: Crio. My. Jorge Sosa

Subjefe: Crio. Insp. José Pérez

TALA

Jefe: Crio. Insp. Delfor Pieri

Subjefe: Crio. Insp. Jorge Gajardo

SAN SALVADOR

Jefe: Crio. Insp. Cristian Medrano

FEDERACIÓN

Jefe: Crio. Insp. Luis Pereyra

Subjefe: Crio. Insp. César Fernández

FEDERAL

Jefe: Crio. My. Miriam Cabello del Campo

LA PAZ

Jefe: Crio. Insp. Carlos Echaniz

Subjefe: Crio. Insp. Gerardo Schumacher

NOGOYÁ

Jefe: Crio. Insp. Alejandro Fernández

Subjefe: Crio. Insp. Eduardo Godoy

Nuevos subjefes

Jefaturas Departamentales donde sólo se designaron nuevos Subjefes

PARANÁ

Subjefe: Crio. Insp. Miguel Retamar

VICTORIA

Subjefe: Crio. Insp. Claudio Passadore

VILLAGUAY

Subjefe: Crio. Insp. Gustavo Beckman

RETIRO

Los oficiales que pasan a situación de Retiro, por haber alcanzado el máximo de tiempo de permanencia, son:

Los Comisarios Generales: Lucio Villalba, Gustavo Schierloh, Mario Rivero, Sergio Rodríguez, Marcos Schmunk, Mario Zárate, Noel Spretz, y Fabián Blanco.

Asimismo, los Comisarios Mayores: Alejandro Chávez, Marcelo Leonhardt, y Osvaldo Franco.