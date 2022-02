PIDIERON LA REMISIÓN A JUICIO DE DIEGO CORREA, POR EL ASESINATO DE GUSTAVO CORDERO

Por el caso del homicidio del remisero Gustavo Cordero, hecho ocurrido en la madrugada del sábado 3 de julio del año pasado, el fiscal Martín Núñez, remitió a juicio la causa y ahora hay que esperar el Juez de Garantías, Darío Mautone, fije la audiencia en la que se evaluará si están dadas las condiciones para que se concrete el debate.

En este sentido, el Dr. Mautone, Juez que entiende en la causa, explicó ante cronistas de este medio que: “el viernes pasado, o sea el viernes 11 de febrero, se me pidió la prórroga de la prisión preventiva de Diego Correa, quien es el imputado en la causa”, dijo y mencionó que “hice lugar al pedido de la prórroga de la prisión preventiva, la cual se extendió por el termino de treinta días”, dijo y recordó que “en ese mismo día (el viernes 11 de febrero) el fiscal presentó la remisión de causa a juicio y se va a tratar en los próximos días, cuando la OGA (Oficina de Gestión de Audiencias) fije la audiencia para tratar la petición. No obstante, Mautone aclaró que: “lo que resolví el viernes no está firme todavía”, sostuvo.

De este modo, el único imputado por el crimen del trabajador del volante continuará detenido en una de las celdas de la Unidad Penal Nº3 de nuestra ciudad por el término de 30 días más.