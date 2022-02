CONTI EXPLICÓ LOS PASOS A SEGUIR TRAS LA EXHUMACIÓN DEL CUERPO DE ERIK VALDEZ

Luego de la exhumación del cuerpo de Eric Valdez, quien estaba detenido de manera irregular y que posteriormente fue hallado sin vida dentro de una celda de la Comisaría Segunda de nuestra ciudad el 4 de diciembre de pasado, uno de los abogados querellantes explicó ante estas páginas que lo que ellos pretenden es que se le realice una nueva autopsia al cuerpo de Valdez y poder establecer concretamente qué es lo que ocurrió esa madrugada en la celda donde fue hallado sin vida pendiendo de una soga al cuello el joven.

En este sentido, el Dr. Carlos Conti, quien junto al abogado Guillermo Peñalver, son los querellantes en esta causa. “Por fin se realizó la exhumación del cuerpo, eso fue el lunes en horas del mediodía, no notificaron que se iba a hacer y bueno, se realizó, se concretó. Era una media que veníamos pidiendo hace rato para ampliar los puntos de pericias, sobre todo tóxicos”, resaltó Conti, quien además agregó que “nosotros pedimos ciertos puntos de ampliación con respecto a los golpes que presentaba el chico Valdez, sobre todo lo que con las fotos que se habían colectado”.

“QUEREMOS QUE UN MÉDICO DE PARTE DE LA FAMILIA PUEDA INTERVENIR EN LA AUTOPSIA”

Asimismo el letrado mencionó que: “nosotros vamos a lo que dice el médico”, no obstante aclaró que “estamos también tramitando la posibilidad de que un médico de la parte de la familia pueda intervenir y participar de la autopsia para poder controlar la prueba y quedarnos tranquilos y seguros de lo que se hace”, dijo y destacó que “el joven presentaba golpes o signos de violencia, eso ya es casi una un hecho objetivo en la causa porque la foto misma lo demuestra, el estado en que estaba todo el cuerpo después que se lo detiene y que apare muerto en una celda. Por eso nosotros queremos saber la causa de muerte y si tenía alguna otra cuestión interna”, dijo y advirtió que “ahora veremos si se puede hacer eso dentro del estado de tiempo que transcurrió entre que pedimos la exhumación y cómo realmente se la hizo”.

“LA AUTOPSIA TIENE QUE SER URGENTE”

Respecto del tiempo que demoraría una segunda autopsia, Conti estimó que: “nosotros entendemos que eso tendrá que ser urgente, por eso estamos a la espera que notifiquen ahora desde Paraná porque el cuerpo fue trasladado a esa ciudad en un móvil de la Procuración, aparentemente de la provincia. En Paraná supuestamente existía una cámara frigorífica donde poder dejar el cuerpo, por eso fue que se lo trasladó a esa ciudad”, insistió y recordó que “también surgió la cuestión de la cámara acá no andaba y al final estaba funcionado, eso también fue una cuestión que de alguna manera generó dudas en la familia, y por eso la familia nos transmite las dudas y nosotros intentamos resolver”, aclaró.

LA CÁMARA NO TIENE EL FRÍO SUFICIENTE PARA MANTENER UN CUERPO

Respecto de la cámara frigorífica de nuestra ciudad, el letrado comentó que: “la cámara funcionaría, pero no con el frío suficiente para mantener un cuerpo. Nosotros desconocíamos eso y desconocemos cómo funciona el tema del mecanismo, pero lo que sí sabemos es que el médico de la policía fue quien en definitiva, supuestamente, informa a la fiscal que esa cámara frigorífica no andaba, después surge que esa cámara frigorífica no entraba en el lugar porque es nueva y nunca funcionó, pero que existían dos cámaras que eran del hospital Felipe Heras que si funcionaban y que supuestamente y digo todo en el término hipotético, eran utilizadas igualmente por el médico, eso generó una sospecha nuevamente en la familia de que había intenciones que no se quería realizar esa ampliación de los puntos de la autopsia”, sostuvo.

“DESCONOZCO REALMENTE EL MOTIVO DEL SUICIDIO DEL FUNCIONARIO POLICIAL”

Consultado por la trágica noticia de que un suboficial de la Comisaría Segunda, que habría estado de guardia cuando apareció ahorcado Valdez, Conti admitió que: “mira, yo desconozco realmente el motivo, nosotros nos enteramos por el diario El Sol, yo no podría no podría aportar ninguna información concreta y seria respecto al tema. La verdad que sí te digo sería adentrar en un tema que desconozco”, dijo y reconoció que “yo sé que existe una causa, sé que aparentemente existe una carta donde explicarían los motivos, pero de ahí a decirte que se suicidó por ese tema, yo no podría decirlo con certeza y seriamente”, concluyó.