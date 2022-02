FAMILIARES DE ERIK VALDEZ PRESENTARON UNA DENUNCIA CONTRA EL MÉDICO FORENSE PORQUE HABRÍA FALSEADO UN INFORME

En los primeros días del mes de enero, recayó en la fiscalía a cargo del Dr. Fabio Zabaleta, una denuncia presentada por los abogados Conti y Peñalver, a instancias de un pedido de los familiares de Erik Valdez, quien fue hallado sin vida en una celda de la comisaría segunda de nuestra ciudad el día 4 de diciembre del año pasado. La denuncia de los abogados patrocinantes, concretamente apunta a que el médico forense habría falseado un informe donde no habría manifestado en forma verídica sobre el funcionamiento de las cámaras de frío del hospital Felipe Heras.

Puntualmente sobre este tema, El fiscal Fabio Zabaleta admitió ante cronistas de este medio, que: “a mediados de enero se recibió una denuncia por parte de los familiares de Valdez, patrocinado por los abogados que representan a la familia, el Dr. Peñalver y el Dr. Conti, haciendo referencia de que en la causa que se investiga la circunstancia del fallecimiento de Valdez, el médico forense habría falseado un informe donde no había manifestado en forma verídica sobre el funcionamiento de las cámaras de frío del hospital Felipe Heras, a grandes rasgos, ese fue el contenido en la denuncia”, comentó el fiscal.

Del mismo modo, Zabaleta detalló que: “como primer medida y de manera urgente se mandó al delegado judicial en enero, a contactar el estado de esa cámara de frío y se pudo constatar el estado de las cámaras pertenecientes al Poder Judicial y las pertenecientes al nosocomio público local”, dijo y resaltó que: “el funcionario de facción que atendió al delegado judicial cuando lo entrevistan, en primera la primera entrevista que se tomó, manifestó de que la cámara de frío del hospital Heras, funcionan pero no funcionan en forma correcta porque no pueden mantener un frío en forma prolongada ya no estarían en condiciones de mantener un cuerpo en estas condiciones para hacer una nueva pericia”, dijo y aclaró que: “esa fue la primera información que tuvimos desde el personal del hospital Felipe Heras”.

Posteriormente Zabaleta resaltó que: “ahora remitimos un oficio a las autoridades del hospital Heras para que nos informen en forma oficial y con rigor científico, sobre el estado de estas cámaras de frío”, no obstante, admitió que “todavía no hemos recibido información”.

Respecto de la exhumación del cuerpo de Erik Valdez, tarea que se realizó el lunes al mediodía en el cementerio municipal, el fiscal Zabaleta aclaró que: “todo lo que refiere se refiere a la exhumación del cuerpo es una causa que lleva a la Dra. Rivoira, yo no tengo conocimientos más que de las pocas charlas que hemos tenido con respecto a eso, o sea no puedo afirmar ni negar nada con respecto a para que se hizo la exhumación. Sé que estaban pidiendo para hacer una nueva autopsia, pero en la fiscal Rivoira es la que la lleva la causa”, mencionó tajantemente.