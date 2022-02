EL ABOGADO LAQUIDARA CUESTIONÓ EL SISTEMA DE ESTACIONAMIENTO MEDIDO EN CONCORDIA

Un abogado local hizo referencia ante nuestras páginas que presentó Habeas Data contra el sistema de fotomultas porque, según él, el sistema que se aplica es inconstitucional. Además, el letrado tocó un tema que irrita a muchos concordienses, que es el sistema de estacionamiento medido en Concordia. El letrado advirtió que el sistema se está aplicando sin respetar la ordenanza de creación y mencionó además: “No he visto a ninguno de los concejales poner énfasis en este detalle”.

“Yo hice un comentario en las redes sociales mencionando que es una de las violaciones constitucionales más importantes que he visto en los últimos años. En realidad, si nos remontamos atrás, ya la ley nacional de tránsito está siendo mal aplicada en todo el país porque he visto por ejemplo en el sistema de fotomultas, que ya han sido declaradas inconstitucionales, sé han sido declaradas incondicionales porque, por ejemplo, se observan autos que se les cambia la patente y aparece con una multa en el sur, con la patente de un auto que estaba viajando a Punta del Este. También es muy común la irregularidad sobre todo en las vacaciones porque muchas personas que estaban en Mar del Plata, le hicieron la multa y se las exigen pagar en el lugar cuando en realidad el protocolo o el procedimiento constitucional indica que toda persona que haya sido multada o con una infracción a más de 60 kilómetros de su domicilio de extensión del carnet, puede pedir que el expediente venga acá y que acá sea juzgada. En muchas provincias, con interés exclusivamente recaudatorio, intentan cobrar las multas sin mandar el expediente y el automovilista tiene derecho a pedir que el expediente venga Concordia”, explicó el letrado.

“NO HE VISTO A NINGUNO DE LOS CONCEJALES PONER ÉNFASIS EN ESTE DETALLE”

Posteriormente, Laquidara hizo referencia al estacionamiento medido en nuestra ciudad, en este sentido puntualizó que: “lo que sí es gravísimo, es lo que pasa en Concordia y a mí me llama la atención porque no he visto ninguno de los concejales poner énfasis en este detalle que, creo que deben estar muy advertido sobre la ordenanza que crea el sistema de estacionamiento medido en nuestra ciudad”, se preguntó y mencionó que “el sistema establece que se puede delegar a determinadas personas a ir y chequear un auto estacionado para ver si pagó. Pero si esas personas que chequean los autos a modo de autoridad, ellos constata la infracción y colocan en el parabrisas del auto una multa, eso no corresponde”, explicó y aclaró que “ellos no son funcionario público para labrar una infracción y es aberrante eso porque actúan como funcionarios y se están excediendo en la competencia de la jurisdicción y la propia ordenanza dice que el chico que toma nota de lo que está observando tiene que comunicar a la Central de Tránsito y recién entonces tiene que venir un Agente de Tránsito y él si puede labrar la multa pertinente”, dijo y recalcó que “este procedimiento no es correcto porque de, las multas que labran son una papeleta blanca y roja que dice en tal día a tal hora y la firma un chico que es un particular y los particulares no pueden constatar”, insistió el letrado.

Luego Laquidara comentó algo más sobre el sistema que les quita el sueño a muchos automovilistas concordienses. “Yo me he tomado el trabajo de hacer una picardía, fue dejar el auto mal estacionado, me deje hacer la multa, retiro el papelito de la multa y a los cinco minutos me vuelven a hacer otra multa. A eso lo hice para algún día demostrar que no es un procedimiento fidedigno. Piensen usted señor automovilistas que, así las cosas, estos chicos le pueden colocar 10 multa en 10 minutos al auto estacionado en el mismo lugar”, dijo y recordó que “el único procedimiento autorizado por la ordenanza dice que el chico contratado sólo verifica si se pagó o no el estacionamiento y si hay una irregularidad que, por ejemplo, se excedió el plazo o no se pagó, el chico tiene que avisar a la Centra de Tránsito y ahí tiene que venir un Agente de Tránsito y labrar el acta de infracción el funcionario público, o se el Agente de Tránsito”, recalcó Laquidara.