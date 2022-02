VECINOS DENUNCIAN “ZONA LIBERADA” POR LA OLA DE ROBOS EN VILLA ADELA

Un grupo de vecinos que residen en Villa Adela, más precisamente las viviendas que están linderas con la avenida Presidente Perón, manifestaron ante nuestras páginas su preocupación por la creciente ola de robos que se producen a la noche. Comentaron que se ven generalmente a dos o tres muchachones en las imágenes de las cámaras de seguridad de algunos domicilios, merodeando o saltando los muros para entrar a robar. Los indignados vecinos denuncian que “la zona está liberada”. “Cuando la familia sale por alguna razón de noche, uno se tiene que quedar en la casa porque si la dejan sola, al volver la encuentran desvalijada”, lamentaron.

la ventana y vi a dos tipos y en ese momento les grité si buscaban algo, de inmediato salieron corriendo justo cuando les solté el perro”, comentó Matías, uno de los tantos vecinos de la zona que ya le entraron por el patio en varias oportunidades.

Esteban, otro vecino que fue visitado por dos malvivientes contó ante cronistas que: "yo sentí ruido y en eso comenzó a ladrar mal el perro, me levanté, serían alrededor de las 2 de la madrugada y vi las rejas de una ventana que estaba doblada. Fui corriendo hasta la ventana y vi a dos tipos salir corriendo con un Gato tipo Criquet de auto en la mano, se ve que estaban forzando las barras de la reja con el Criquet", comentó y señaló que "se ve que al ladrar los perros salieron corriendo".

Además, Esteban comentó que: “en las cámaras de seguridad de un vecino se ve esa noche a los dos tipos que, aunque resulte increíble, 9 minutos después que intentaron ingresar por la ventana de mi casa, los dos delincuentes ingresaron al patio del fondo de otra casa a pocos metros de la mía”, dijo indignado.

Paulina, otra vecina de Villa Adela, residente en la zona que hoy por hoy, es la más afectada por los amigos de lo ajeno, denunció que: "lamentablemente esta es una zona liberada. No se ve nunca a la policía recorrer el lugar. Esos dos chorros que se ve en las imágenes de las cámaras de seguridad, son los que andan robando con total impunidad", no obstante, aclaró que "las autoridades policiales ya están al tanto hace rato de lo que está pasando acá. En la comisaría de Villa Adela ya hay varias denuncias sobre lo que está pasando", dijo y exclamó "se ve que esta zona del barrio está liberada por la policía porque de otra manera no se entiende que andan robando con total liberta. Andan robando y en varias casas entraron en más de una oportunidad", acotó.