AUTOMOVILISTAS AFIRMAN QUE LOS TRAPITOS “SON UNA MAFIA”

No son pocos los propietarios de automóviles que los fines de semana estacionan en la costanera de nuestra ciudad para ingresar a alguno de los boliches o simplemente para disfrutar del recreativo espacio, que se comunicaron con estas páginas para poner el grito en el cielo por el accionar de los “trapitos”.

Los vecinos denuncian que los “trapitos” pretenden cobrar hasta $500 cuando algún automovilista deja el auto. “nos dicen que nos cobran para cuidarnos el auto”. Pero eso no es nada porque quienes no pagan el dinero que ellos piden “te patotean de todos lados y te advierten que “no se hacen responsables si algo le pasa a tu auto. Así te quieren apuraran. Son una mafia y nadie hace nada”, denuncian los automovilistas.

Vale recordar que hubo intentos por erradicarlos porque en el año 2017, la municipalidad buscaba evitar inconvenientes con los vecinos y planeaban sacarlos de las calles donde el estacionamiento es libre y gratuito. “Son muchas las quejas proporcionadas por los ciudadanos de Concordia y fue siempre una preocupación para nosotros identificar a los “trapitos”, darles las normativas necesarias e invitarlos a retirase”, había mencionado un funcionario, pero nada pasó y las personas que cobran por estacionar en la costanera, lo hacen de manera extorsiva y poatoteril. “Buscamos diferentes maneras e incluso observando la experiencia de otros municipios y no encontramos una solución final para que no vuelvan”, comentó hace 4 años atrás otro funcionario.

«DAME 200, DAME 500 PESOS»

“Lo que está pasando no tiene nombre”, dijo Esteban, uno de los tantos automovilistas concurrentes a los boliches de la costanera los fines de semana. “Te quieren cobrar de una, te dicen: “dame 200 peso”, o en el peor de los casos que dicen “dame 500 si no yo no me responsabilizo por lo que le pueda pasar a tu auto. Así te patotean”, lamentó.

“ES MUY COMÚN QUE TE RAYEN EL AUTO O QUE ENCUENTRES UN ESPEJO ROTO SI NO PAGÁS”

Juan, otro vecino que vivió la mala experiencia de tener que soportar que un desconocido quiera cobrar por estacionar el vehículo en un lugar totalmente gratuito, relató que: “primero te mandan u chico y si vos no lo echas o no le llevas el apunte, se te viene un tipo y de pesado te dice: “tenés que pagar si querés dejar el auto acá. Y si no le pagás, no sabes cómo vas a encontrar el auto cuando vuelvas”, dijo y contó que “es muy común que te rayen el auto o que encuentres un espejo roto. Eso te pasa si no le pagás lo que te piden esos facinerosos”, comentó sin poder ocultar la bronca.

NI LAS MUJERES SE SALVAN

Victoria, una automovilista que con su vehículo concurrió junto con varias amigas a la costanera y sábado a la noche, contó que: “yo estacioné y se me vino un tipo y me pidió 500 pesos para dejar el auto. Yo me le cagué de risa y lo mané al carajo. Con mis amigas nos sentamos en la costanera, estuvimos u rato largo y nos fuimos, podes creer que el tipo se me apareció en casa atrás mío para querer cobrarme”, dijo indignada, al tiempo que aclaró, enseguida llamé a la policía y el tipo se fue, pero la verdad es que me quedé muy asustada por el apriete de estos tipos que actúan como verdaderas mafias. Son delincuentes que les gusta ganar plata fácil a costa de quienes nos matamos laburando porque 500 pesos para mí es mucho dinero para pagar por un estacionamiento en un lugar que es libre”, rezongó.

«SON UNAS PLAGAS»

Finalmente, Julián, quien dijo ser músico y a veces tocar en boliches de la costanera, opinó que: “la municipalidad o la policía deberían hacer algo. A pasa un patrullero y los “trapitos” se esconden, pero, ni bien la policía se va, aparecen de nuevo. Son unas plagas”, rezongó y sugirió: “la municipalidad tiene una cantidad de gente en la Guardia Urbana, a tal punto que se chocan entre ellos, entonces -se preguntó Julián- por qué no ponen personal de la Guardia Urbana los fines de semana para correr a los “trapitos” que son una verdadera plaga y un mal ejemplo para el turista”, remató.