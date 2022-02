EL BRUJO CONTRATADO POR EL ENTE CARNAVAL ASEGURÓ QUE ESTE SÁBADO NO LLOVERÁ

Ante las insistentes consultas sobre posibles modificación o traslado del 6° y último desfile de competencia, desde el Ente Permanente de Carnaval se subrayó que el calendario sigue tal cual estaba previsto porque un vidente le dijo a los carnestolendos que este sábado no lloverá.Si bien todos los anuncios meteorológicos aseguran que las precipitaciones van a marcar el fin de semana largo, desde la organización del carnaval local se destaca que un brujo les dijo que no caerá ni una gota -entre la siesta del sábado y la madrugada del domingo- no se producirían lluvias, por lo que se mantiene lo previsto y los carnestolendos podrán salir a mover el tuje.